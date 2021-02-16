Vaka sayısı az da olsa düştü
Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 794 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 906 kişinin testi pozitif çıktı, 90 kişi hayatını kaybetti.
|16 Şubat 2021 20:00
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Sağlık Bakanlığı 16 Şubat 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 794 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 906 kişinin testi pozitif çıktı, 90 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1.201 oldu, 7 bin 189 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 489 bin 624'a yükseldi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Hasta sayısı 658 olarak açıklandı.
Test sayısı 31 milyon 748 bin 965'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 602 bin 034, vefat sayısı 27 bin 652, ağır hasta sayısı 1.201 oldu.
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