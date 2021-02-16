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Diyarbakır'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı
Diyarbakır'da işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
|16 Şubat 2021 19:06
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Diyarbakır'da işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Kadri Kurt yönetimindeki 21 DF 672 plakalı işçi servisi Diyarbakır-Eğil kara yolunda Aydın Ayyıldız idaresindeki 27 HS 320 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Ayyıldız ile serviste bulunan 9 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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