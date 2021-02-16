Defterdarlık uzman yardımcılığında sözlüye kalanlar açıklandı. İşte İİBF bölümleri için taban puanlar

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 yılı sonunda yayımladığı ilanla 300 defterdarlık uzman yardımcısı alacağını ilan etmişti. Başvurular 18 ila 29 Ocak 2021 tarihleri arasında internet üzerinden alındı.

Başvuru yapabilmek için hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimlerden mezun olmak, KPSSP47 ve KPSSP48'den en az 70 puan almış olmak şartı aranmıştır.

Başvuranlar arasından en yüksek KPSS puanına sahip 4 katı aday belirlenmiş olup, Bakanlığın sitesinden yayımlanmıştır.

En düşük puan 76,22 olmuştur. Sırasıyla en düşük puanların oluştuğu iller, Gaziantep, Şanlıurfa, Van, Tunceli, Batman ve Niğde'dedir.

En yüksek puanla kapatan iller ise Sakarya, Bursa, Ankara, İstanbul, Çanakkale olmuştur.

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