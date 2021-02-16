DMO Genel Müdürü: BioNTech aşısında bir gecikme yok

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürü Mücahit Özdemir, Pfizer-BioNTech firmasıyla yapılan anlaşma sonucunda mart ayı sonuna kadar 4,5 milyon doz aşı teslimatı yapılacağını belirterek, "BioNTech aşısında teslim planında herhangi bir gecikme yok. Anlaşmanın gecikmiş olması teslimat planını etkilemedi." dedi.

DMO'nun 2017 ve 2018 yılı hesapları TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda görüşüldü.

Özdemir, burada yaptığı konuşmada, müşteri ihtiyaçlarının katalog, müteferrik ve stok olmak üzere 3 tedarik yöntemiyle karşılandığını bildirerek, Genel Müdürlüğün 2020 yılında yaklaşık 6 bin 113 müşterisine 1127 tedarikçisinden satın aldığı 26 bin 500 ürün çeşidi ile hizmet verdiğini aktardı.

Geçen yıl satış tutarının bir önceki yıla göre yüzde 154 artış göstererek 8 milyar 817 milyon 274 bin 328 liraya ulaştığını belirten Özdemir, satışların yüzde 64,5'inin katalog satışları, yüzde 35'inin müteferrik satışlar ve yüzde 0,5'inin ise stok satışlarından oluştuğunu söyledi. Özdemir, geçen yıl katalog satışlar içindeki en büyük payın yüzde 55,4 ile sağlık markete ait olduğuna işaret etti.

Özdemir, 2019'da yapılan kamu mal alımları içinde genel müdürlüğün payının yüzde 10 olduğunu bildirdi.

2019'da yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubunun (TOGG) gerçekleştireceği yatırıma 30 bin otomobillik alım garantisi verildiğini anımsatan Özdemir, "Garanti çerçevesinde, genel müdürlüğümüz tarafından 31 Aralık 2035'e kadar 30 bin adet elektrikli otomobil alınacak. TOGG tarafından gerçekleştirilecek elektrikli otomobil üretim tesisi yatırımının genel müdürlüğümüz tarafından taşıt alım garantisi verilerek desteklenmesi suretiyle ülkemiz otomotiv sektöründeki mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarının karşılanması, arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılığın azaltılması ve teknolojik dönüşümün sağlanması amacıyla TOGG ile Genel Müdürlüğümüz arasında taşıt alım garantisi protokolü imzalanmıştır." diye konuştu.

- "Standarda uymayan maskeyi teslim etmiyoruz"

Özdemir, milletvekillerinin DMO tarafından yürütülen cerrahi maske tedarik sürecine yönelik sorularını da yanıtlarken, maske ihracatı yapmak isteyenlerin kuruma hibe maske verdiğini anımsattı. DMO'nun hibe almasının bu süreçte takdir edildiğini aktaran Özdemir, "Bu konuda şimdiye kadar bize gelen 1,8 milyar adet hibe maske oldu. Bunun da yaklaşık 1,7 milyar adedi dağıtılmış durumda. Stoklarımızda dün itibarıyla 128 milyon maske var. Dağıtım süreci dinamik şekilde devam ediyor. Bu işle geçen yılın nisan ayında görevlendirildik. Yaklaşık 1 yıl içinde bu kadar maske geldi. Biz bu maskeyi valiliklere dağıtıyoruz, onlar da asker, polis gibi diğer kamu çalışanlarına dağıtıyor. İlk başta 1 adet maske ihracatı için 1 maske hibe alıyorduk, zamanla 3 maske ihracatına 1 adet maske hibesi şeklinde düzenlendi." değerlendirmesinde bulundu.

Hibe edilen cerrahi maskelerin kontrol ve muayene sorumluluğunun Sağlık Bakanlığında olduğuna işaret eden Özdemir, şimdiye kadar bu maskeler için çok büyük kalite şikayeti almadıklarını ve sorun olduğunda da iade yoluna gittiklerini anlattı. Özdemir, istenen standartlarda olmayan maskelerin teslimatını yapmadıklarını söyledi.

Özdemir, Pfizer-BioNTech aşısının tedarik sürecine yönelik sorular üzerine de "Pfizer-BioNTech ile anlaşmamızı aslında 31 Aralık 2020 itibarıyla yaptık. Anlaşmada bir iki düzeltme maddesi olduğu için bugüne kaldı. Anlaşma sonunda mart sonuna kadar 4,5 milyon doz teslimatı söz konusu ama henüz bir kargo teslimatı yapılmadı. Kontrattaki bazı hususlar nedeniyle görüşmeler devam etti. BioNTech aşısında teslim planında herhangi bir gecikme yok. Anlaşmanın gecikmiş olması teslimat planını etkilemedi." dedi.

- "En ucuz aşıyı biz alıyoruz"

Sağlık Bakanlığının çözüm ortağı olarak gecelerini gündüze katarak çalışmaya devam ettiklerini ve herkesin içinin rahat olması gerektiğini dile getiren Özdemir, Çin aşısının aracılar üzerinden alındığı eleştirilerine de yanıt verdi. Özdemir, "Doğrudan Sinovac ile anlaşma yaptık, belli firmaların yardımcı olması fiyatı kesinlikle etkilemedi. Dünyada en ucuz aşıyı biz alıyoruz." diye konuştu.

Özdemir, şimdiye kadar 25 milyon adet tanı kitinin alım sürecine yardımcı olduklarını, bu kitlerin de uygun fiyatlı temin edildiğini anlattı.

Gaziantepli bir firmanın DMO'dan çok fazla ihale aldığı iddialarına da yanıt veren Özdemir, böyle bir durumun kesinlikle söz konusu olmadığını vurguladı.

Görüş ve önerilerin sunulmasından sonra DMO'nun 2017 ve 2018 yılı bilanço ve netice hesapları ibra edildi.