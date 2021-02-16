Bursa-İzmir otoyolu yeniden trafiğe açıldı
|16 Şubat 2021 19:18
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Balıkesir'de 3 gündür süren yoğun kar yağışı, kentte hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu, Balıkesir mevkisinde yol, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Yüzlerce aracın mahsur kaldığı yolda, araç kuyruğu yaklaşık 30 kilometreye ulaştı. Karayollarına bağlı karla mücadele ekipleri, yol temizleme çalışmasına yoğunluk verdi. Polis ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
"3 SAATTİR AYNI YERDE BEKLİYORUZ"
Yolda mahsur kalan sürücü İbrahim Akbel, "Ankaradan gelip Balıkesire gidiyorum. Yollar karlı ve buzlu. Buraya kadar bir sıkıntı yoktu ama buradan sonra biraz sıkıntı çekeceğiz gibi görünüyor. 3 saattir burada bekliyoruz. 3 saatte sadece bir kaç kilometre yol gidebildik" dedi.
DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ
Bursa-İzmir Otoyolu, Balıkesir'deki yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı. Otoyolda oluşan uzun araç kuyruğu dronla havadan görüntülendi.
BURSA- İZMİR KARAYOLU TRAFİĞE AÇILDI
Bursa-İzmir Karayolu, Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki yoğun kar yağışı nedeniyle sabah saatlerinde trafiğe kapandı. Karayolunun kapanmasıyla yaklaşık 20 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yapılan kar temizleme çalışmaları ve kar yağışının hafiflemesinin ardından yol, yeniden trafiğe açıldı.
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