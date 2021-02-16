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Maden suları insan psikolojisine iyi geliyor

Doğru beslenme kuralları; sağlıklı bir yaşam için olduğu kadar, insan psikolojisi için de vazgeçilmez bir değer taşıyor. Uzm. Psikolog Sinem Büşra Bekçi, "Mineral ve magnezyum yönünden zengin içerikleriyle sağlıklı bir yaşama sayısız katkılar sunan maden suları, insan psikolojisi üzerinde de olumlu etkiler yapıyor" dedi.
 16 Şubat 2021 19:29
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Maden suları insan psikolojisine iyi geliyor

Her yaştan bireyin; fizyolojik sağlığını koruyabilmesi kadar, psikolojik sağlığını da koruyabilmesi için doğru beslenme kurallarına uygun bir yaşamı tercih etmesi büyük önem taşıyor. Özellikle vücut fonksiyonlarının sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesi ve yaşamın sürdürülebilmesi için gerekli olan mineral ve vitamin gibi temel elementler, sağlıklı yaşamın vazgeçilmez unsurları olarak öne çıkıyor.

Enerji sağlayan birçok mekanizmada düzenleyici bir görev üstlenen minerallerin biyolojik sağlık için taşıdığı kritik role benzer şekilde, olumlu bir psikoloji için de oldukça gerekli olduğunu söyleyen Uzm. Psikolog Sinem Büşra Bekçi, "Bilim insanlarının minerallerin bilişsel performans, öznel ruh hali ve enerji düzeyindeki etkilerini incelediği bir çalışmada, mineral desteği alan katılımcıların daha fazla fiziksel ve zihinsel dayanıklılığa sahip olduğu tespiti ortaya kondu. Benzer bir şekilde magnezyumun da ruh halini düzenleyen bir nörotransmiter olan serotoninin yeterli seviyede salgılanmasına destek sağladığı yapılan araştırmalarla kanıtlandı" diye konuştu.

MAGNEZYUM EKSİKLİĞİ PSİKOLOJİK SORUNLARI TETİKLİYOR

Magnezyun eksikliğinin psikolojik sorunları tetiklediğini ifade eden Bekçi, "Özellikle üç binden fazla enzimin fonksiyonlarının yerine getirilmesi için gerekli olan ve vücudun kendi başına üretemeyip dışardan besin yoluyla alabildiği magnezyum minerali, insan psikolojisi üzerinde olumlu katkılar sağlayabiliyor. Magnezyum eksikliğinin; depresyon, kronik yorgunluk sendromu, obezite, anksiyete, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), otizm, uyku problemleri ve cinsel sağlık sorunları gibi yaşam kalitesini düşüren ve insan psikolojisine olumsuz etkileri olan birçok rahatsızlığı tetiklediği biliniyor" dedi.

DEPRESYON TEDAVİSİNDE MAGNEZYUMUN ROLÜ BÜYÜK

Depresyon tedavisinde de magnezyumun büyük rol oynadığını söyleyen Bekçi, "Dünya genelinde 350 milyon kişide görüldüğü tahmin edilen depresyon çağımızın en sık rastlanan psikolojik rahatsızlıklarından biri olarak tanımlanıyor. Ortalama her 20 kişiden birini etkileyen depresyon; süreklilik taşıyan hüzün, karamsarlık, suçluluk duygusu, artan yorgunluk hali, uyku düzensizlikleri, yeme düzensizlikleri, özgüven eksikliği, cinsel etkinlik değişiklikleri, hayattan zevk alma yetisinin kaybı gibi rahatsızlıkları harekete geçiriyor. Özellikle pandemi döneminde kapalı alanlarda geçirilen zamanların uzamasıyla depresyon vakalarında bir artış görülüyor. Magnezyumun depresyon üzerindeki etkileri incelenen bir araştırmada her öğünde ve yatmadan önce alınan magnezyum takviyesinin depresyon tedavisinde iyileştirici özellikte olduğu saptaması yapılıyor. Öğrencilerin beslenme durumları ve depresyon ilişkisinin incelendiği bir diğer araştırmada da magnezyum, potasyum, kalsiyum ve demir gibi maden suyunun içeriğindeki minerallerin depresyon tanısı alan öğrencilerde düşük bulunduğu ortaya konuyor" diye konuştu.

MAGNEZYUM VE MİNERAL DESTEĞİ SAĞLIYOR

Bekçi, insan vücudunun ihtiyacı olan minerallerin ve magnezyumun besin yoluyla alınması, bedensel ve ruhsal iyilik halini desteklediğine dikkat çekti ve sözlerini şöyle tamamladı:

"İçerdiği mineral ve magnezyumla maden suları, insan vücudundaki çeşitli mekanizmalarda birçok farklı görev üstlenerek, insan psikolojisi üzerinde olumlu etkiler yaratıyor. Bu nedenle farklı çeşitleri bulunan maden sularının içerdiği mineral konsantrasyonuna göre, vücut üzerindeki etkileri de değişiklik gösteriyor. Kızılay İçecek'in Afyonkarahisar ve Erzincan'da işlettiği maden suyu sahaları, mineral ve magnezyum yönünden zengin içerikleriyle tüm Türkiye'ye sağlık aşılamaya devam ediyor. Piyasada yer alan farklı ürünlerle kıyaslandığında Kızılay Maden Sularının 3bin 480 mg/l toplam mineral değeriyle Afyonkarahisar ve 317 mg/l magnezyum değeriyle de Erzincan'daki kaynakları ön plana çıkıyor."
DHA
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