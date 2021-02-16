Peribacaları beyaz gelinliğini giydi
|16 Şubat 2021 20:31
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Kapadokya bölgesinde dün gece başlayan yağış, öğle saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Yağışın ardından turistlerin yoğunlukla ziyaret ettiği Ürgüp ilçesi ile Göreme, Uçhisar, Ortahisar beldeleri ve Çavuşin köyü çevresinde peribacalarıyla kaplı alanlarda güzel görüntüler ortaya çıktı.
Hava sıcaklığının sıfırın altında seyretmesi nedeniyle turistlerin çoğunluğu konaklama tesislerinde kalmayı tercih ederken, az sayıda turist ATV motorlarla vadiler içinde düzenlenen tura katıldı.
Yağış ve soğuk hava nedeniyle sakinliğin gözlemlendiği turistik merkezlerdeki esnaf, iş yerlerinin önündeki kar birikintilerini temizledi.
Bölgede turistlerin en çok ilgi gösterdiği sıcak hava balon turları, olumsuz hava koşulları nedeniyle 19 Şubat'a kadar ertelendi.
Kapadokya'da yağışının yarın da etkili olması bekleniyor.
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