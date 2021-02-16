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Diyarbakır'da ekmek zammı Vali Karaloğlu'ndan döndü

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası kararıyla yapılan ve kamuoyunca tepkilere neden olan ekmeğe zam konusu Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun talimatıyla toplanan komisyon tarafından iptal edildi. Konu sektör yetkililerince yeniden görüşülecek.
 16 Şubat 2021 20:33
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Diyarbakır'da ekmek zammı Vali Karaloğlu'ndan döndü

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası kararıyla yapılan ve kamuoyunca tepkilere neden olan ekmeğe zam konusu Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun talimatıyla toplanan komisyon tarafından iptal edildi. Konu sektör yetkililerince yeniden görüşülecek.

Geçtiğimiz günlerde un ve maya fiyatlarındaki artış sebep gösterilerek Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından 29 Ocakta alınan karar sonrası 400 gramlık ekmeğin gramajı 500 grama çıkartılırken, fiyatına da 1 liralık zam yapılarak 2,5 lir yerine 3,5 liradan satılmaya başlanmasının ardından kamuoyundan gelen tepkiler ve Ticaret İl Müdürlüğünce yapılan denetimler sonrası Vali Karaloğlu duruma el koydu.

Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu uyarınca hazırlanan Esnaf ve Sanatkarlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesine dayanılarak alınan zam kararına karşı, Vali Karaloğlu'nun talimatıyla, aynı yönetmeliğin 'Tarifelere itiraz' başlıklı 7. maddesi ve 'Komisyon' başlıklı 6. maddesi gereği itiraz komisyonu oluşturuldu. Komisyon, Vali Münir Karaloğlu'nun görevlendirdiği Vali Yardımcısı Ömer Coşkun'un başkanlığında, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası temsilcisi Şeyhmus Mete ve Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği temsilcisi Abdullatif Aykul'un katılımıyla toplandı. Yapılan görüşmeler sonucu ekmeğe yapılan zam kararının iptal edilmesi, Diyarbakır Fırıncılar Odasınca yeniden bir fiyat ve gramaj çalışması yapıldıktan sonra DESOB'a gerekli müracaatta bulunulması ve yine Diyarbakır Fırıncılar Odasınca üyelerine dağıtılan tarifenin toplatılmasına karar verildi.

Alınan karar sonrası, yapılacak çalışmayla ekmeğin gramajında herhangi bir değişikliğe gidilmeden yeni bir fiyatlandırma yapılması bekleniyor.
İhlas Haber Ajansı
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