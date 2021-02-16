Kadıköy Belediyesinde işçiler greve başladı

Belediye binası önünde toplanan işçiler çeşitli sloganlar attı.

Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No'lu Şube Başkanı Ahmet Arıkan, yaptığı açıklamada, haklarını alıp toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanana dek grevin süreceğini belirterek, şunları söyledi:

"Emeğimize, alın terimize bizden izinsiz kapalı kapılar altında karar verilmesini istemiyoruz. İşçinin hazırladığı, iradesinin yansıdığı toplu sözleşme taslaklarının, işçinin temsilcilerinin ve işçilerinin gözü önünde, onların iradesiyle son ana kadar sürmesini istiyoruz. 3 yıldır şirketlere geçtikten sonra asgari ücrete gelen zamları alamadık, cebimizden asgari ücretin yüzde 60-70 oranında paralar eksildi. Asgari ücretin yüzdeleri sıfırlandı. Asgari ücretin altında ücret almaya başladık. Şirketlere geçmeden önce bizim sırtımızdan zengin olan taşeron firmalar her birimizin üzerinden 700 lira ile 1.000 lira arasında para kazanıyordu. Bu paralar da bize gelmedi, belediye ve kurumların cebinde kaldı."

Basın açıklamasının ardından greve başlayan işçiler, bekleyişlerini sürdürüyor.

Belediyenin açıklaması

Kadıköy Belediyesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Teklifimiz, merkezi hükümetin işçiye verdiği AGİ dahil 2 bin 825 lira 90 kuruşluk asgari ücretin üzerindedir. İşçilerimizin eline geçecek toplam net gelir, ikramiyeler hariç en düşük 4 bin 972 liralık teklifimiz, sendika temsilcileri tarafından kabul edilmemiştir. Teklifimiz, en düşük ücretliye yüzde 38 zamdır. Sürecin bu noktaya gelmesinden duyduğumuz üzüntüyü ve işçi sınıfıyla dayanışma duygularımızı tekrarlayarak, hak arama mücadelesi veren sendikaların, sınıf bilinciyle bütün alanlarda aynı kararlılıkta mücadele etmelerini temenni ediyoruz."