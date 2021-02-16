Şair Ayhan İnal son yolculuğuna uğurlandı
|16 Şubat 2021 20:47
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Yaşlılığa bağlı hastalıkları bulunan şair, düzenlenen cenaze töreninin ardından dün Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi.
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde 16 Ağustos 1931'de dünyaya gelen İnal, Türk Ocakları, Halkevleri, Türk Kooperatifçilik Kurumu ile Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği gibi çok sayıda dernek ve vakıfta çeşitli görevlerde bulundu.
İnal, araştırma-inceleme, anı ve antoloji çalışmalarının yanı sıra en çok şiirle ilgilendi. Usta edebiyatçının "Gece Yarısı", "Yasak Sevgi", "Dostlarım", "Çöl Türküsü: Libya ve Kaddafi Destanı", "İstanbul'a Benziyorsun", "Bir Yağmur Sonrası", "Ölümsüzlük Türküsü" ve "Gönül Destanı" adında 8 şiir kitabı yayımladı.
Şairin şiirlerinden başka "Orhan Şaik Gökyay: Hayatı-Sanatı-Eserleri-Eserlerinden Seçmeler" ve Halil Soyuer: Hayatı ve Şiirleri" adında iki ayrı araştırma-inceleme kitabı, İrfan Ünver Nasrattınoğlu ile hazırladığı "Destan Atatürk: Atatürk Şiirleri Antolojisi" adında antolojisi ve 2016'da yayımlanan "Sanat ve Siyasetten Portreler" adlı anı kitabı bulunuyor.
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