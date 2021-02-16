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Doğal güzellikleriyle ünlü İkizgöller turizme kazandırılacak

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü İkiz Göller çevresinde yapılması planlanan ve içerisinde bungalov evler, sosyal tesisler, karavan parkı ve spor alanlarının bulunacağı projenin imzaları atıldı.
 16 Şubat 2021 20:49
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Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Kapaklı Belediyesinde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, projenin ilçenin çehresini değiştireceğini söyledi.

Proje tamamlandığında bölgenin çok ciddi kazanımlar elde edeceğini vurgulayan Çetin, "İlçemiz, Trakya'nın cazibe merkezi olacak. Pınarça Mahallesi'nde ayrıca termal su çalışmamız da var. Maden Tetkik Arama (MTA) ile görüşmelerimizde sevindirici haberler geleceğini umut ediyoruz. Termal turizm ile bölgemiz taçlanacak." dedi.

"Türkiye'nin gözbebeği' olacak bir projeyi hayata geçireceğiz"

Bölgeye yatırım yapacak CY Grup Yönetim Kurulu Başkanı Halit Arabacı ise İkizgöller'e yapılacak projenin "Türkiye'nin gözbebeği" olacağını ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreciyle otel konseptlerinin farklılaştığını vurgulayan Arabacı, "İnsanlar kalabalık alanlara gitmek istemiyorlar. Hijyen ve tek başına seyahatler önem kazandı. İnsanlar çok fazla kapalı alanda kalmaya başladı. Dışarıya çıkmak istiyorlar ama aynı zamanda bu hastalıktan da korkuyorlar." diye konuştu.

Arabacı, İkiz Göller'de insanların doğal alanda tatil yapmalarını sağlayacaklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Termal suyun çıkarılmasıyla termal kaplıca turizmi de başlatacağız. 8 ay gibi kısa bir sürede 'Türkiye'nin gözbebeği' olacak bir projeyi hayata geçireceğiz. Aynı zamanda yurt dışından karavanı ile gelen vatandaşlar için bir karavan parkı da düzenleyeceğiz. Karavan turizmi çok yaygın. Türkiye'ye bunun için çok kişi geliyor ve böyle bir ihtiyaç var. Elimizden geldiği kadar nizami, çok şık bir tesisi kazandıracağız. Doğaya zarar vermeden, aksine doğayı daha da zenginleştirerek projeyi hayata geçireceğiz. İnsanların at bineceği, ok atabileceği bir sosyal tesis yapma planımız var."

Tekirdağ Kültür Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu da ekoturizmin Trakya'daki tabiat güzelliği olan İkiz Göller'e yapılacak proje ile hem diğer illerden hem de Avrupa'dan turist geleceğini dile getirdi.

Tekirdağ'ın İstanbul'a 1 saatlik mesafede olmasının kente avantaj sağladığını belirten Hacıoğlu, "Projenin hayata geçmesi ile İkiz Göller Avrupa'dan da Türkiye'nin diğer illerinden de turist çekecektir. Tekirdağ'ımıza, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Kapaklı ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü İkiz Göller çevresinde yapılması planlanan, içerisinde bungalov evler, sosyal tesisler, karavan parkı ve spor alanlarının bulunacağı projenin bölge turizmine katkı sağlaması amaçlanıyor.
Anadolu Ajansı
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