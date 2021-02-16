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Altın fiyatları yaklaşık 7 ayın en düşük seviyelerinde

AA Finans Analisti Memiş, "Dolar kurundan olumsuz yönde etkilenen altının gram fiyatının, 7 ayın en düşük seviyesi olan 405 liraya gerilediğini gördük." dedi.
 16 Şubat 2021 20:54
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Altın fiyatları yaklaşık 7 ayın en düşük seviyelerinde

Altın fiyatları, dolar kurunun son 6 ayın en düşük seviyelerine gerilemesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama süreci ve küresel toparlanmaya ilişkin iyimserliğin artmasıyla yaklaşık 7 ayın en düşük seviyesini gördü.

Küresel piyasalarda geçen yıl, Kovid-19 salgını nedeniyle artan risk algısı, salgın nedeniyle merkez bankaları ve hükümetlerce alınan trilyonlarca dolarlık önlemler, ABD ile Çin arasındaki gerginlik ve salgında ikinci dalga endişeleri, ağustos ayına kadar altının ons fiyatını desteklerken, aşı çalışmalarında sağlanan başarı ve ekonomilerdeki toparlanma ile başlayan düşüş eğilimi devam ediyor.

Yurt içinde ise dolar kurunun seyrine paralel geçen yılın kasım ayında 541 lira ile tarihi zirvesini gören altının gram fiyatı, son 3 ayda yaklaşık yüzde 25 değer kaybederek 405 liraya kadar geriledi ve 22 Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Son 3 ayda altının ons fiyatının değer kaybı ise yüzde 7 oldu.

Ekonomi yönetiminin piyasa dostu adımları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikasındaki sıkı duruşu ile dolar kurunda son 3 ayda görülen düşüş eğilimi, altının ons fiyatındaki gerileme ile birleşince, yurt içinde altın fiyatlarının düşüşü bu dönemde hızlı oldu.

Küresel ölçekte, ABD'deki 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışı ile artan risk iştahına paralel altının ons fiyatı baskılanırken, enflasyon görünümüne ilişkin riskler de tahvil faizlerinde en düşük seviyelerin görüldüğü tahminlerini besleyerek altına olan talebi olumsuz etkiliyor.

"Geri çekilme biraz daha devam edebilir ama kalıcı olmaz"

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan AA Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarında yaşanan düşüşlerin bir miktar daha devam edebileceğini ancak kalıcı olmasını beklemediğini söyledi.

Memiş, aşı iyimserliğiyle beraber değerli metallerde yaşanan gerilemenin kalıcı olmayacağını ve yıl içinde yükselişlerini devam ettireceğini dile getirerek, "Bu öngörümüzü, Çin, Hindistan ve Rusya gibi ülkelerin 2021'de altın alımlarına devam etmesi, yeni teşvik paketlerinin açıklanması, düşük faiz politikaları, düğün sezonunda dünya genelinde fiziki altın talebinin artması gibi nedenlere bağlıyoruz." dedi.

Kısa vade için 1.780-1.850 dolar aralığına sıkışan altının ons fiyatının, yıl içinde 2 bin dolar seviyesinin üzerini test edeceğini tahmin ettiklerini aktaran Memiş, geçen yıl altın fiyatlarını destekleyen faktörlerin bu yılda da devam ettiğini kaydetti.

Memiş, yurt içi piyasalarda dolar/TL'nin gerilemesinin, altının gram fiyatında düşüşlere neden olduğuna işaret ederek, "Dolar kurundan olumsuz yönde etkilenen altının gram fiyatının, 7 ayın en düşük seviyesi olan 405 liraya gerilediğini gördük. Biz, biraz daha geri çekilmelerin olabileceğini ancak altının gram fiyatında düşüşlerin kalıcı olmayacağını tahmin ediyoruz. Çünkü fiziki altın talebi hem altının gram hem de altının ons fiyatında yıl içinde yükselişlerini destekleyebilir." ifadelerini kullandı.

"Özellikle altın borcu olanla düşüşleri yakından takip etmeli"

Yıl içinde dolar kurunda olası toparlanmaların da altının gram fiyatını destekleyeceğine dikkati çeken Memiş, altının gram fiyatının, yaz aylarında tekrar 500 lira seviyesinin üzerini test edebileceğini tahmin etti.

İslam Memiş, altın fiyatlarındaki gerilemenin yatırımcısına alım fırsatı sunduğunu ifade ederek, "Özellikle altın borcu olan, düğün yapacak vatandaşlarımızın düşüşleri yakından takip etmeli ve alım fırsatlarını değerlendirmeli. Dolar kuruna bağlı olarak baskılanma belki bir miktar daha sürebilir ancak orta ve uzun vadeyi göz önünde bulundurduğumuzda, altının gram fiyatının yatırımcısını üzmeyeceğini tahmin ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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