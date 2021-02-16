Fedakar öğretmen, okulun çatısındaki karları temizledi
|16 Şubat 2021 21:52
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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki Ericek Müdürler İlkokulu öğretmeni ve okul aile birliği üyeleri okulun önündeki ve çatısındaki karları temizledi.
Göksun ilçesine bağlı Ericek Mahallesi, bölgenin en yüksek yerleşim yerlerinden ve kış şartları ağır koşullarda geçiyor. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla öğretmen Halil İbrahim Algan ve okul aile birliği üyeleri okulun önünde ve çatısında biriken karları temizledi. Algan, "Okulumuzun çatı ve çevresini temizledik. Maske, mesafe ve hijyen şartlarına uygun bir ortam oluşturduk burada. Aynı zamanda sınıfımızın birini EBA sınıfı oluşturarak ortaokul, lise ve üniversite eğitimi gençlerimiz sosyal mesafe kurallarına uyarak bu imkandan faydalanacak. Okullarımız tatil olmadan önce öğrencilerimizden önce gelip sobayı yakar onları beklerdim. Okulun önüne inip kartopu oynardık. Tabi bu süreçlerden dolayı onlardan ayrı olsak da kavuşacağımız günü umutla bekledik. Başta ülkemiz ve dünya olmak üzere bu zorlu sürece en kısa zamanda atlatarak güzel günlere dönmeyi ümit ediyoruz" dedi.
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