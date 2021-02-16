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Anne ile baba 4 yaşındaki çocuklarıyla birlikte katledildi
Eskişehir'de yakınlarının ulaşamadığı için hayatlarından endişe ederek polise ihbarda bulunduğu İlkay Tokkal (42), eşi Emel (41) ve 4 yaşındaki çocukları Doruk evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
|16 Şubat 2021 22:20
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Eskişehir'de cep telefonu dükkanı bulunan İlkay ve Emel Tokkal çiftinden haber alamayan İzmir'deki yakınları polise hayatlarından endişe ettiklerini söyleyerek ihbarda bulundu. Tokkal çiftinin kısa bir süre önce taşındığı Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Hamamyolu Caddesi'ndeki bir apartmanın 5'nci katına giden polis ekipleri cevap alamadı. Çilingir yardımıyla girilen evde İlkay, eşi Emel ve çocukları Doruk ölü olarak bulundu.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan incelemede İlkay, eşi Emel ve çocukları Doruk'un bıçakla öldürüldüğü tespit edildi. Evde Olay Yeri İnceleme ekiplerince detaylı inceleme yapılırken, apartman çevresindeki MOBESE ve güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Soruşturma sürüyor.
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