Bakan Gül'den YÖK'e teşekkür
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hukuk fakültelerine girişte aranan başarı sıralaması şartını 125 binden 100 bine yükselten Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) teşekkür etti.
|16 Şubat 2021 22:23
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hukuk fakültelerine girişte aranan başarı sıralaması şartını 125 binden 100 bine yükselten Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) teşekkür etti.
Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Yargı Reformundaki temel hedeflerimizden biri hukuk eğitiminde kalitenin artması, nitelikli hukukçu yetişmesidir. Bu hedefimizin gerçekleşmesi için bir adım olarak, hukuk fakültelerine girişte başarı sırasını 100 bine yükselten YÖK Başkanlığına teşekkür ediyorum."
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