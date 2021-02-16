Ünlü manken koronavirüse yakalandığını duyurdu

Ünlü manken Deniz Akkaya, sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Deniz Akkaya, koronavirüse yakalandığını şu sözlerle duyurdu:

"Elimde sopam evde covid kovaladığım bir zaman diliminden herkese merhaba. O gün geldi çattı bendeniz de salgının kucağına düştüm. Bu fotoğraftaki Deniz, aslen 5 günlük hasta imiş. Sinsice bünyemize yerleşen bu hastalık gecene kadar sizlere, nefes darlığı storyleri ve yatak videoları atmayacağım. Keza yalnız kalmanın ve belirsizliğin, sizi iç hesaplaşmanın göbeğine attığını biliniz. 10 günlük karantinam bittiğinde eskisinden sağlıkla ayağa kalkmak için gün saydığımı biliniz"