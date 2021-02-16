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Hollanda TV'sinde haber olan o doktor: Çok mutluyuz

Van'ın Gevaş ilçesindeki sağlık ekiplerinin aşı çalışmalarını, Hollanda'da yayın yapan televizyon kanalının yayınlanmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da görüntüleri sosyal medyadan "Bu ülkeyle gurur duymak için çok nedenimiz var" notuyla paylaştı. DHA'ya konuşan Gevaş Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Dr. Ayşenur Zengin, aşı çalışmalarının 1 gününü Hollanda kanalının görüntülediğini belirterek, Bakan Koca'nın paylaşmasından dolayı da çok mutlu olduklarını söyledi.
 16 Şubat 2021 22:36
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Hollanda'da yayın yapan RTL Nieuws kanalı, Türkiye'nin dört bir yanındaki yaşlıların aşılanması için her türlü hava koşulunda gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili haber hazırladı. Hollandalı gazetecilerin, Van'ın Gevaş ilçesindeki sağlık ekiplerinin 1 gününü konu alan haberinin yayınlanmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da görüntüleri "Bu ülkeyle gurur duymak için çok nedenimiz var" notuyla sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerde, Van'da görev yapan sağlık ekiplerinin, yaşlıları aşılamak için karlı yolları aşıp köylere gittiği anlar yer aldı.

'CİDDİ ANLAMDA AŞILAMA VAR'

Hollanda kanalı ekibi ile 1 gün geçiren, Vanlı Dr. Ayşenur Zengin, DHA'ya konuştu. Gevaş Toplum Sağlığı Merkezi'ne 5 ay önce atanan Zengin'in, kendisi gibi doktor olan ağabeyi Abdulkadir Zengin ise Gevaş Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı olarak görev yapıyor. Göreve başlar başlamaz kendisini salgın sürecinin içinde bulduğunu belirten Zengin, tüm sağlık çalışanları gibi aralıksız çalıştığını söyledi. Dr. Zengin, "Filyasyon dönemi ile başladı aşılama ile devam ediyor. Şu anda ciddi anlamda aşılama var. Gevaş'ta yaşayanlar talepkar ve biz de ciddi anlamda vatandaşların aşılanması için mücadele veriyoruz" dedi.

'DAHA ZORLU İLÇELERİMİZ DE VAR'

Sağlık Bakanı Koca'nın görüntülerini paylaşmasını değerlendiren Dr. Zengin, "Hollanda ekibi izinli olarak bizim çalışmalarımızı görüntüleyeceğini söyledi. Bizler de ekibin birer üyesi olarak onları aramıza kattık. Beraber gün geçirdik. Fazladan bir şey yapmadık. Onlar bizim 1 günümüzü çektiler, yayınladılar ve biz takipteydik zaten. Biz Hollanda'da yayınlandığını düşünürken birden Bakanımız Fahrettin Koca'nın tweet'i ile karşılaştık. O günden sonra ciddi anlamda tanınma oldu. Bakanımızın bizi paylaşması çok mutlu etti" diye konuştu.

Çekimin yapıldığı gün aslında en zorlu günlerinden biri olmadığını da belirten Zengin, "Biz zorlu şartlarda çalışmaya alışığız aslında. O gün de bizim en zor günümüzden biri değildi veya en zor köyümüz değildi. Zorlu bir ilçede de çalışmıyoruz. Coğrafi olarak daha zorlu şartlarda çalışan arkadaşlarımız daha zorlu ilçelerimiz var. Alışık olunca bizi çok zorlamıyor" dedi.

KURUMUN DOKTOR KARDEŞLERİ

Gevaş Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Abdulkadir Zengin ise kardeşi Dr. Ayşenur Zengin ile birlikte 2 hekim olarak kurumda görev yaptıklarını söyledi. 2,5 yıl önce doktor olarak atandığını belirten Zengin, "2 kardeş olarak bu görevi yürütüyoruz. Ancak görev esnasında çok kardeşimiz oldu. Bu görevi yürütürken tüm sağlık çalışanları ile birlikte özveriyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bizden daha fazla özveriyle çalışan sağlık çalışanlarımız oldu. Kayıpları olanlar oldu. Buradan hepsini saygıyla anıyorum" dedi.

Bakan Koca'nın görüntüleri paylaşmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirten Dr. Abdulkadir Zengin, "Çok onur duyduk. Ekip olarak çok duygulandık, mutlu olduk. Bizim için unutulmaz bir an tabi. Bugünlere dair anlatacak çok anımız olacak. İnşallah bu kötü günleri unutacağız. Ancak vatandaşlarımız rehavete kapılmamalı. Halen tehlike geçmiş değil. Tedbirlere uymamız gerekiyor. Şu anda bu hastalığa karşı tek güvencemiz aşı. Tüm vatandaşlarımızı aşı kampanyalarına katılmaya davet ediyorum. Biz sağlık çalışanları olarak ikinci doz aşılarımızı olduk. Şu anda da 65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşı çalışmalarını yapıyoruz. Gelemeyecek olan, yatalak olan, evde aşı olması gereken vatandaşlarımıza her türlü önlemi alarak gidiyoruz" diye konuştu.

Hollanda kanalı Türkiye'deki aşılamayı örnek gösterdi
DHA
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