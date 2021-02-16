1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB, 500 engelli öğretmen ataması yaptı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 500 engelli öğretmen atama sonuçlarını açıkladı.
 16 Şubat 2021 22:41
+Aa- Yazdır
MEB, 500 engelli öğretmen ataması yaptı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 500 engelli öğretmen atama sonuçlarını açıkladı.

MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, engelli öğretmen adayları, atama sonuçlarını "http://personel.meb.gov.tr/" adresinden e-Devlet kullanıcı hesapları ile öğrenebilecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Defterdarlık uzman yardımcılığında sözlüye kalanlar açıklandı. İşte İİBF bölümleri için taban puanlar
16 Şubat 2021 19:08		 Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli 550 subay alacak
16 Şubat 2021 16:58
ÖSYM, 2020/7 KPSS yeniden tercih sonuçlarını neden açıklamıyor?
15 Şubat 2021 12:06		 Adaylar, 45 gündür, alınacağı söylenen kadro ilanının detaylarını bekliyor
14 Şubat 2021 12:55
Engelli öğretmen alımında kontenjanlar açıklandı
12 Şubat 2021 09:02		 Gelir İdaresi Başkanlığı 280 şoför alacak
11 Şubat 2021 14:57
27. dönem POMEM'de dikkat edilmesi gerekenler
11 Şubat 2021 09:03		 ÖSYM, 2021/3 KPSS tercih sonuçlarını açıkladı
10 Şubat 2021 15:03
Ticaret Bakanlığı KPSS'siz 115 işçi alacak
10 Şubat 2021 08:55		 500 engelli öğretmen alımı başvuru süresi uzatıldı
08 Şubat 2021 14:08
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:16 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:06 - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik00:04 - SBB sahte atama evrakları konusunda uyardı00:04 - Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik00:03 - 17 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları23:57 - Öznur Çalık o görüşmeyi anlattı: Pervin Buldan'ı aradım
23:34 - Malatya'dan Kayseri yönüne araç trafiği durduruldu23:32 - Şanlıurfa Belediyesi: Kahvehane sahibi hakkından daha fazlasını istiyor23:28 - Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması düzenleniyor23:20 - Prof. Dr. Şahin: Aşıyı 10 milyondan fazla insana tedarik ettik23:16 - Maskede alerjik reaksiyona dikkat!23:15 - Trabzon'da hava ulaşımına kar engeli
22:58 - ABD'de 3 milyondan fazla çocuk Covid-19'a yakalandı22:49 - Üniversiteler, online olarak eğitime devam edecek22:41 - MEB, 500 engelli öğretmen ataması yaptı22:40 - İstanbul dahil 26 ilde kar nedeniyle eğitime ara verildi22:36 - Hollanda TV'sinde haber olan o doktor: Çok mutluyuz
22:24 - Ünlü manken koronavirüse yakalandığını duyurdu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
SBB sahte atama evrakları konusunda uyardı
17 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Belki herkesin bir gezegeni vardır 1
sana adalet vadetmedik 1
kadraj 1
japon şemsiyesi 2
yetişkin 2
anterograd amnezi 1
gitarla fotoğraf çektirmek 1
arap tavşanı 1
Kelliğe çare bulunması 3
kara sinek 1
SON İLANLAR
Zonguldak Çaycuma SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Tokat Yeşilyurt SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Sivas Zara SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Gemerek SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Samsun Ayvacık SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Osmaniye Ata Ekmekçilik 1 İşçi Alacak
Kocaeli Başiskele SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir Kiraz SYDV 7 İşçi Alacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam