MEB, 500 engelli öğretmen ataması yaptı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 500 engelli öğretmen atama sonuçlarını açıkladı.
|16 Şubat 2021 22:41
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 500 engelli öğretmen atama sonuçlarını açıkladı.
MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, engelli öğretmen adayları, atama sonuçlarını "http://personel.meb.gov.tr/" adresinden e-Devlet kullanıcı hesapları ile öğrenebilecek.
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