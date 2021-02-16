Üniversiteler, online olarak eğitime devam edecek
|16 Şubat 2021 22:49
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle katılarak başkanlık ettiği Corona virüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı.
Bakan Koca, "Uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi görüşü YÖK'e iletilmiştir" diyerek şunları söyledi;
Milletçe normale dönüş özlemi çekiyoruz. Esnafımız, çalışanımız, öğrencimiz haklı bir beklenti içinde. Bu husus çalışmalarımızın odağında bulunuyor. Esnafımızın işine, öğrencilerimizin okullarına bir an önce kavuşmalarını istiyoruz. Bunun kriterlerinin belirlenmesi konusunda Bilim Kurulumuz çalışmalarını sürdürüyor. Bugün yüksek öğretim ile ilgili değerlendirmeler yaptık. Yapılan değerlendirmede uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrim içi olarak devam edilmesi konusundaki görüş birliği Yükseköğretim Kurulumuza iletilmiştir. En kısa zamanda özlediğimiz günlere sağlıkla kavuşmak dileğiyle."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik
17 Şubat 2021 00:06
|Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
17 Şubat 2021 00:04
|17 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
17 Şubat 2021 00:03
|Öznur Çalık o görüşmeyi anlattı: Pervin Buldan'ı aradım
16 Şubat 2021 23:57
|Şanlıurfa Belediyesi: Kahvehane sahibi hakkından daha fazlasını istiyor
16 Şubat 2021 23:32
|Bakan Gül'den YÖK'e teşekkür
16 Şubat 2021 22:23
|'TSK'nin maaş dengesizliğini hep beraber düzeltelim'
16 Şubat 2021 21:47
|Kocaeli Valiliği ekmek tarifesinin iptali için yargıya başvuracak
16 Şubat 2021 21:41
|Dr. Ramazan Koçyiğit: Ölümün çizgisinden döndüm
16 Şubat 2021 20:38
|Diyarbakır'da ekmek zammı Vali Karaloğlu'ndan döndü
16 Şubat 2021 20:33