Trabzon'da hava ulaşımına kar engeli
Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.
|16 Şubat 2021 23:15
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Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.
Kentte akşam saatlerinde başlayan ve halen etkisi devam eden kar, hava ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Bazı hava yolu şirketleri tarafından Trabzon'dan İstanbul ve Ankara'ya bu gece ve yarın sabah erken saatlerde yapılması planlanan karşılıklı 8 sefer iptal edildi.
Yetkililer, kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin yeniden başlayacağını belirtti.
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