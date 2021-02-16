Şanlıurfa Belediyesi: Kahvehane sahibi hakkından daha fazlasını istiyor

AK Parti Şanlıurfa İl Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Savacak, Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e yönelik suçlamalarda bulundu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi suçlamalara yazılı açıklama ile yanıt verdi.

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı İl Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Savacak, Twitter hesabından AK Parti'li Beyazgül'e yönelik yönelik olarak yaptığı paylaşımda "Oğlun çuval çuval para götürüyor. Esnaf ekmek götüremiyor. Zalim olma. Beni korkutmaya çalışma korkutamazsın. Siyaset mafyacılığı yapma Zeynel Abidin Beyazgül" dedi.

İbrahim Savacak'ın paylaşımları üzerine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden yazılı bir açıklama yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün de sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, söz konusu iddiaların Açıksu Caddesi'nde yapılan kamulaştırma işlemi nedeniyle ortaya atıldığı belirtilirken, Savacık hakkında da yasal işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Açıksu Caddesinde, yeşil alan üzerinde işgalleri önledik, yeşil alan üzerinde işgal edilmiş kahvehanelerin hakkını ödeyerek kamulaştırdık, yol açtık. Şimdi bir kahvehane sahibinin hakkından daha fazlasını talep etmesi ve buna iftira atarak ulaşmak istemesine müsaade edilmeyecektir. Millettin hakkını ve malını korumaya ve bu millete hizmet etmeye atılan çamurlar iftiralar engel olamayacak, yasa önünde hesaplaşacağız. Bugüne kadar ufak bir menfaati için bana ve yakınlarıma iftira atanlar bunu bilsin ki beni yıldıramayacaklar, bu millete boyun eğdiremeyecekler."

"Boğaz'da balık yiyip, Ankara'da siyaset yapan şahsı da arkalarına almak isteseler de boş"

Açıklamada ayrıca, "Yine bunu da bilsinler ki İstanbul'da boğazda balık yiyip, Ankara'da siyaset yapan şahsı da arkalarına almak isteseler de boş, bu millet gerçekleri biliyor, bu millet boyun eğmeyecek, topunuz gelin, fakir için, yetim için kimsesizler için çalışacağız. Bu sahipsiz kişilerin hakkını korumaya devam edeceğiz. İftira atan kişi hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.