Öznur Çalık o görüşmeyi anlattı: Pervin Buldan'ı aradım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara operasyonunun detaylarıyla ilgili Meclis Genel Kurulu'nda bilgi verdi. Soylu, 13 şehidin kaçırıldığı dönemde AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın HDP'li Pervin Buldan'ı aradığını söyledi. Çalık, yaptığı görüşmenin ayrıntılarını Yeni Şafak'a anlattı. İnsani ilişkiler içerisinde aradığı Buldan'ın kendisine "bir süre misafir eder, bırakılır' cevabını verdiğinin altını çizen Çalık, İnsan Hakları Derneği İHD'nin de şehit babasından alıkonulan askerlerin getirilmesi için teminat istediğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile İçişleri Bakanı Soylu'nun gerekli girişimleri yaptığını fakat İHD'den olumlu yanıt alınamadığını da kaydetti.

İNSANİ İLİŞKİLER ÇERÇEVESİNDE ARADIM

Malatyalı şehidimiz Semih Özbey'in bir bayram arefesinde kaçırıldığını hatırlatan Çalık, "O zamanlar Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordum. Olayı haber alır almaz Malatya'ya geçtim. 2015 yılının Eylül ayıydı. İlk olarak aileyi ziyarete gittim. Şehidimizin annesi kanser hastası. Hem anne hem de bir siyasetçi olarak ne yapabilirim diye düşündüm. Tüm kurumları aradığım gibi bir de PKK'nın kaçırmış olabileceği ihtimalini düşünerek insani ilişkiler çerçevesinde HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan'ı arayarak ailenin durumunu anlattım. O da bana 'Baktırayım size döneyim' cevabını verdi. Bir süre sonra bana dönüş yaptı ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek "Bir süre misafir eder, bırakılır' cevabını verdi. Bayram için çocuklarını bekleyen ailemiz perişan oldu" diye konuştu.

İHD'DEN BİR DAHA SES ÇIKMADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya'ya gittiğinde Özbey ailesi ile defaatle görüştüğünü söyleyen Çalık, "Üç sene önce şehidimizin babası Gürsel Özbey bana, İnsan Hakları Derneği'ni aradığını, onların da alıkonulan evlatlarımızı getireceklerini ama Türkiye'ye girerken sorun yaşayacaklarını bu yüzden teminat istediklerini söyledi. Biz de konuyu Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettik. Kendileri İçişleri Bakanımızı yanına çağırarak evlatlarımızın sağ salim gelmesi için ne gerekiyorsa yapılması talimatını verdi. Ben de ailemize durumu ilettim. İnsan Hakları Derneği'nin yalan söylemiyorsa evlatlarını getireceklerini söyledim. Ne yazık ki İnsan Hakları Derneği'nden bir daha ses çıkmadı" dedi.

PERVİN HANIM KİMİ ARADI?

Çalık sözlerine şöyle devam etti: "Ben şu sorunun cevabını çok merak ediyorum. Pervin Hanım kiminle irtibata geçerek evlatlarımızın sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendi. Bunu nasıl ve kime istinaden söyledi. Aziz milletimiz her şeyin farkında. 13 vatan evladımıza savunmasız bir şekilde kurşun sıkan PKK ve iş birlikçilerini halkımız gayet iyi biliyor. PKK ve sözde dernek İHD, o anaların gözyaşında boğulacak. PKK'nın kökünü kazayana kadar mücadelemiz devam edecek."

Nur Banu Aras