17 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'u kabul edecek.

(TBMM/15.00)

2- İYİ Parti Meclis grup toplantısı düzenlenecek.

(TBMM/10.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Valilik ziyaretinde bulunacak ve partisinin il kongresine katılacak.

(Ordu/10.00-12.00)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ve Fatma Betül Sayan Kaya ile AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek AK Parti Ankara 7. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.

(Ankara/12.00)

3- TBMM'den

- TBMM Genel Kurulunda, TSK Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

(TBMM/14.00)

- TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

(TBMM/11.00)

- TBMM KİT Komisyonunda, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü ile müesseselerinin hesapları görüşülecek.

(TBMM/14.30)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ka Bant Milli Uydu Haberleşme HUB Sistemi ve Modem Geliştirilmesi Projesi imza törenine katılacak, Azerbaycan Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Rashad Nabiyev ile bir araya gelecek.

(Ankara/09.00/11.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO Savunma Bakanları Toplantısı video konferans yöntemiyle yapılacak.

(Brüksel)

2- Rusya'da Suriye konulu 15. Garantörler Toplantısı'nın ana oturumu gerçekleştirilecek.

(Soçi)

GÜNCEL

1- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasının ardından İstanbul'da saklanmasına yardım ettikleri gerekçesiyle 1'i firari, 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasına İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/14.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu ilk maç haftasına, Porto-Juventus ve Sevilla-Borussia Dortmund maçlarıyla devam edilecek.

(Porto/Sevilla/23.00)

2- Futbolda Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 19. hafta, 2, 3 ve 4. gruplarda 21. hafta maçları yapılacak.

3- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftası, OGM Ormanspor-Bellona Kayseri Basketbol, Nesibe Aydın-Samsun Canik Belediyespor, Büyükşehir Belediye Adana Basketbol-BOTAŞ, Fenerbahçe Öznur Kablo-Birevim Elazığ İl Özel İdare ve Galatasaray-Beşiktaş HDI Sigorta maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/14.00/16.00/Adana/14.30/İstanbul/15.00/18.30)

4- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 28. haftasına, Halkbank-Arkas Spor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Afyon Belediye Yüntaş, İnegöl Belediyespor-Haliliye Belediyespor, Sorgun Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Tokat Belediye Plevne-Ziraat Bankkart maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/İstanbul/14.00/Bursa/Yozgat/16.00/Tokat/17.00)

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 26. haftasından ertelenen Fenerbahçe Opet-VakıfBank maçı yapılacak.

(İstanbul/17.00)

6- Hentbolda 2020-2021 sezonu Kadınlar ve Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final kuraları çekilecek.

(Ankara/14.00)

7- Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve federasyon yönetim kurulu üyeleriyle Olimpik Kadın ve Erkek Boks Milli Takımları, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kota müsabakaları hazırlık sürecinin değerlendirileceği toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

(İstanbul/19.30)

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