Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
|17 Şubat 2021 00:06
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YÖNETMELİK
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU DİSİPLİN AMİRLERİ
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 7/10/2012 tarihli ve 28434 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin I Sayılı Cetveli aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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