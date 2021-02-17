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Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Bursa'nın kuzey kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Ordu, Giresun ve Tokat çevreleri, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Malatya, Tunceli, Erzincan, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır
 17 Şubat 2021 06:30
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Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege'nin kuzeyi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Bursa'nın kuzey kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Ordu, Giresun ve Tokat çevreleri, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Malatya, Tunceli, Erzincan, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Marmara bölgesi ile ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların iç kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette; Marmara ve Akdeniz'de kuvvetli (40-60 km/sa); Ege, İç Anadolu'nun güneyi, Batı Akdeniz ve Doğu Anadolu'da fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Bursa'nın kuzey kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Ordu, Giresun ve Tokat çevreleri, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Malatya, Tunceli, Erzincan, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın kuzey, kuzeydoğulu yönlerden Marmara ve Akdeniz'de kuvvetli (40-60 km/sa), Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneyinde fırtına, yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/sa); Doğu Anadolu'da güney ve güneydoğulu yönlerden fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ZİRAİ DON UYARISI: Yurdumuzun kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
Memurlar.Net
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