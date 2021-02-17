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ABD'nin skandal taziye mesajına belgelerle cevap verildi

Gara'daki 13 vatandaşımızın kalleşçe infazından sonra "Eğer PKK öldürdüyse kınıyoruz" gibi skandal bir taziye mesajı yayımlayan ABD'ye belgelerle cevap verildi. ABD Büyükelçisi David Satterfield önce Dışişleri'ne ardından Savunma Bakanlığı'na çağrıldı. Şehitlerin otopsi raporları ve infazı gösteren fotoğraflar tek tek elçinin önüne koyuldu
 17 Şubat 2021 06:15
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ABD'nin skandal taziye mesajına belgelerle cevap verildi

13 vatandaşımızın şehit edildiği Gara'daki PKK infazına ilişkin ABD'nin şartlı taziyesi ile yaşanan kriz "geri adım" ve "sözlerin düzeltilmesiyle" yumuşadı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın diplomaside bir ilk olan "Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa, bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadeleri şaşkınlık yaratmıştı. PKK'yı 1997'de terör örgütü ilan eden ABD, söz konusu açıklamayla resmen terör örgütü PKK'yı savundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar TBMM Genel Kurulu'nda Gara operasyonuyla ilgili bilgilendirme yaptı. Bakan Akar Gara operasyonunu harita üzerinden göstererek anlattı.

AÇIKLAMA KINANDI

PKK'nın insanlık dışı katliamına karşı ABD'nin yaptığı vahim açıklamaya sert tepki gösterildi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı. Bakanlık girişinde Mevlüt Çavuşoğlu ile karşılaşan Satterfield'a Türkiye'nin rahatsızlığı bizzat Dışişleri Bakanı tarafından iletildi. Ardından ABD Masası Genel Müdürü Levent Gümrükçü tarafından kabul edilen Satterfield'a Türkiye'nin duyduğu rahatsızlık iletilip söz konusu açıklama kınandı. Satterfield görüşmelerde açıklamanın her bakımdan talihsiz olduğunu ifade etti.

Satterfield aynı gece Milli Savunma Bakanlığı'na da davet edildi. Burada şehitlerin otopsi raporları ve mağara içinde çekilmiş fotoğraflar gösterildi. Önüne konulan katliam fotoğrafları karşısında Satterfield taziyelerini iletti. PKK terör örgütünün infazı her türlü bilgi ve belge ile Satterfield'a aktarıldı. Satterfield bilgilendirildiği sırada mağarada ele geçirilen silah ve mühimmatlara ilişkin fotoğraflar da masadaydı. Türkiye, YPG'ye gönderilen silahların PKK terör örgütü eline geçtiğini sık sık ABD'li muhataplarına aktarmıştı.

ABD GERİ ADIM ATTI

Joe Biden yönetimi sonrası ABD Dışişleri Bakanı Antony John Blinken ile ilk temas da bu olay sonrası kuruldu. Çavuşoğlu ABD'li muhatabına, yapılan açıklamanın müttefiklik ilişkisine sığmadığını, büyük güven kaybı yaşandığını vurguladı. Başta FETÖ ve PKK/YPG ile mücadele, S-400 konusu olmak üzere ABD ile sorunlu tüm konulara değinilen görüşmenin ardından ABD Dışişleri, katliamı PKK'nın yaptığını teyit eden ikinci bir açıklamayla geri adım attı. Çavuşoğlu ve Blinken'in yakın bir zamanda video konferans üzerinden ayrıntılı görüşme yapacakları öğrenildi.

Yardım olmadan yapamaz

PKK'nın, girişi zikzak tüneller sebebiyle hayli zor olan mühendislik ürünü mağarayı yapabilecek kabiliyete sahip olmadığı belirtiliyor. Türkiye, Irak'ın kuzeyinde de PKK terör örgütünün teçhizat ve planlama konusunda yabancı istihbarat ve devletlerden destek aldığını değerlendiriyor.

Gara harekatı rehine hassasiyeti nedeniyle gizli yürütüldü. ABD ve NATO'ya önceden bilgi verilmedi. Irak ise harekata kısa süre kala bilgilendirildi.

Kıymet Sezer

Yeni Şafak
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