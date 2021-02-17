Kabine toplanıyor... İşte beklenen kararlar
|17 Şubat 2021 09:13
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor.
YASAKLAR KALKIYOR MU?
Toplantıda koronavirüs kısıtlamaları başlığında kafe ve restoranların kısıtlı açılması ile hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının gevşetilmesi gibi başlıklar görüşülecek. Yeni mutant virüslerin vaka sayılarını hızla arttırması gibi olağanüstü bir neden olmaması halinde mart ayı ile birlikte kısıtlamaların yavaş yavaş esnetilmesi, yeni normale doğru bir geçiş planlanıyor.
KAFE VE RESTORANLAR AÇILACAK MI?
Uzun süredir kapalı olan kafe ve restoranların mart ortasından itibaren belli kurallarla açılması planlanıyor. Ancak buralar maskelerin indiği ve bulaşın en fazla arttığı yerler olduğu için zamanlamanın iyi yapılması, kuralların da sert ve net konulması bekleniyor. Planlanan düzenlemede HES koduyla kafe ve restoranlara girilmesi, kapalı alanda yüzde 30, açık alanlarda yüzde 50 doluluk ile 45 dakika oturma süresinin getirilmesi öne çıkıyor.
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI KALKIYOR MU?
Marttan itibaren sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili de bazı iyileştirilmelerin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Öncelikli olarak hafta sonu kısıtlamalarının kaldırılması, hafta içi kısıtlamanın ise bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Salgının durumuna göre daha sonra bunun da kaldırılacağı belirtiliyor.
Toplantıda koronavirüs aşısında gelinen son durumun, yeni aşı temini gibi konuların da görüşülmesi bekleniyor.
YENİ ANAYASA VE GARA OPERASYONU
Siyasetteki sıcak başlıkların da toplantıda ele alınması bekleniyor. Yeni Anayasa çalışmaları ve Gara operasyonunun da gündeme gelmesi bekleniyor.
Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor...
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