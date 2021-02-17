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Uçan araba 2025'te göklerde

Softtech Genel Müdürü Murat Ertem, uçan arabanın yazılım ve otonom tarafında olduklarını belirterek "Uçan araba hayal gibi görünse de hayal ettiğimiz çok şeye yakınız. Aralık ayında Dubai'de görücüye çıktı. GTP-3 adını verdiğimiz yapay zeka uçan arabanın pilotu olacak" dedi.
 17 Şubat 2021 07:20
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Uçan araba 2025'te göklerde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tarafından açıklanan "Milli Uzay Programı" ile Türkiye uzay ve havacılıkta ezberleri bozuyor. Aya ilk uçuşunu 2023 yılında gerçekleştirmeye hazırlanan Türkiye, uçan araba için de kolları sıvadı. İş Bankası'nın teknoloji şirketi Softtech'in ortağı olduğu proje kapsamında Aircar adı verilen yerli uçan araba 2025 yılında havalanacak.

Softtech'in her yıl alanında uzman isimlerin öngörüleriyle hazırladığı 2021 Teknoloji Raporu yayımlandı. Dünyaya yön veren gelecek teknolojilerin yer aldığı bu seneki raporda; Covid-19 pandemisiyle iş hayatının, finansın ve sektörlerin dijitalleşmesi, dijital göçebe, otonom araçlar, kuantum, teknoloji ve girişimcilik ekseninde kurumların dönüşümü konuları ele alınıyor. Teknoloji Radarı ile 2080 yılına kadar tahminleme gerçekleştiren raporun en dikkat çekici konularından biri yapay zeka ile metin üretebilen GPT-3 teknolojisi ile uçan araba oldu. Softtech Genel Müdürü M. Murat Ertem raporda 60 yazarın görüşlerine yer verildiğini belirterek "61. yazarımız ise yapay zeka oldu. 2020 Mayıs ayında San Francisco merkezli OpenAl firmasının tanıttığı yapay zeka ile metin üretebilen GPT-3 teknolojisinin rapor için yazdığı artırılmış gerçeklik makalesi okuyuculara, yapay zekanın gidebileceği noktayla ilgili fikir veriyor. 175 milyar parametre üzerinden değerlendirme yapıyor. GPT-3, hem oluşturduğu karşılıklı konuşmalarla hem de başarılı yazılarla daha önce mümkün olmayan birçok senaryonun hayata geçmesine imkan tanıyor. Bu teknolojiyi tanıtarak, kullanım alanı bulmak için inisiyatif başlatan Softtech, kendi bünyesinde Şubat ayında OPEN AI iş birliği ile başarılı bir GPT-3 Hackathon'u gerçekleştirdi. Softtech yazılım geliştiricilerinin üreteceği senaryolar ile yine Türkiye'de yenilikçi teknolojilerin öncüsü olmayı hedefliyoruz" dedi.

GPT-3'ün uçan araba Aircar'da da görev yapacağını dile getiren Ertem, "Biz projenin yazılım ve otonom tarafındayız. Uçan araba hayal gibi görünse de hayal ettiğimiz çok şeye yakınız. Aralık ayında Dubai'de görücüye çıktı. Bize heyecan veriyor. 2025 yılında gökyüzünde olacak. GTP-3 adını verdiğimiz yapay zeka uçan arabanın pilotu olacak" diye konuştu.

Ertem ayrıca kuantum bilgisayarlar konusunda ABD'de üç kişilik bir ekiple çalışma yürüttüklerini belirterek "Kuantum bilgisayarda şu an 1950 yıllardaki ilk bilgisayarlara benziyorlar. Yazlım ekosisteminde yer alacağız IBM ile yakın çalışıyoruz. Kuantum bilgisayar, ezberleri bozacak" ifadelerini kullandı.

YERLİ REKABET

Türkiye'de Softtech'in yanı sıra SİHA üreticisi Baykar da uçan araba konusunda çalışmalar yürütüyor. Baykar tarafından geliştirilen Cezeri Uçan Araba ilk uçuş testlerini geçtiğimiz eylül ayında yapmıştı. Türk mühendislerinin tasarlayıp ürettiği Cezeri, 230 kilogramlık ön prototip uçuş testlerinde 10 metre havalanmıştı. Cezeri'nin en erken 10 yıl içerisinde kullanıma sunulması beklenirken Aircar ise bu alanda ilk olacak.

ÖMER TEMÜR
Türkiye
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