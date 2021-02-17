Malatya-Kayseri kara yolunda ulaşım sağlanamıyor
Malatya-Kayseri kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor
|17 Şubat 2021 07:30
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