Şanlıurfa'da yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 3 ölü, 30 yaralı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
|17 Şubat 2021 07:51
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- Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu 3 kişi öldü, 41 kişi yaralandı.
Mehmet Cevat K. idaresindeki 06 AIM 10 plakalı Özel Diyarbakır'a ait yolcu otobüsü, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 75. kilometresinde Yunus A'nın kullandığı 73 EA 424 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada Özgür Akbulut, Barış Akbulut, Reşat Atlıntak olay yerinde hayatını kaybetti, 41 kişi ise yaralandı.
Yaralılar kaza yerine sevk edilen çok sayıda 112 Acil Servis ekibince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.
Bu arada, yolcu otobüsünün Antalya'dan Diyarbakır'a gittiği öğrenildi.
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