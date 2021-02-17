Mahkeme silahlı terör örgütü yöneticisi demişti, 17 yıl sonra beraat etti
|17 Şubat 2021 08:08
|+Aa- Yazdır
Milliyet'ten Elif Altın'ın haberine göre: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, uçakla Anıtkabir'e saldırı ve Fatih Camii'nin işgal hazırlığının da aralarında bulunduğu 13 ayrı suçla suçlanan Metin Kaplan, kanser tedavisi görmesi nedeniyle katılmadı. Kaplan'ın avukatı Hüsnü Tuna beyanında, "Söz konusu yapının Anıtkabir'e silahlı eylem yapacağına ilişkin isnatta bulunulmuştur. Ancak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden gelen yazıya göre herhangi bir saldırıya yönelik uçak tutulduğu iddiası gerçek dışıdır. FETÖ örgütü tarafından tahşiye ile devam eden muhafazakar kesime yapmış olduğu kumpaslar içinde bu olay ilk kumpastır. Müvekkilim hakkında beraat kararı verilmesini, aksi halde lehe hükümlerin uygulanmasını talep ederim" dedi.
Mahkeme, hükümlü Metin Kaplan hakkında verilen mahkumiyet hükmünün ortadan kaldırılmasına karar vererek suçu işlediğine dair kuşkudan uzak, hukuka uygun, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine karar verdi. Metin Kaplan hakkındaki beraat kararı kesinleşince hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına da karar verildi. Gözaltı ve tutuklulukta kaldığı süreler yönünden maddi, manevi tazminat talebinde bulunabileceğinin bildirilmesine de karar verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|TTB Başkanı Korur'a, Cumhurbaşkanına hakaretten adli para cezası
16 Şubat 2021 15:31
|Yazıcıoğlu davasında 4 kamu görevlisine hapis cezası
15 Şubat 2021 19:35
|Berberoğlu'nun avukatlarının fezlekeye yaptığı ikinci itiraz da reddedildi
15 Şubat 2021 17:02
|Eski İstihbarat Daire Başkanı Uzun'a, Cumhurbaşkanına hakaretten hapis
15 Şubat 2021 16:55
|'Balyoz Planı' davasının son sanığı Ali Göznek de beraat etti
15 Şubat 2021 13:15
|1. sınıf öğrencisinin ölümünde, 6 memura hapis istemi
15 Şubat 2021 12:47
|İslamı tahrif etmeye yönelik bir hareket
13 Şubat 2021 08:15
|Selçuk Özdağ'a saldıran 5 sanık tahliye edildi
12 Şubat 2021 21:51
|Adnan Oktar suç örgütüne verilen cezanın gerekçeli kararı açıklandı
12 Şubat 2021 17:58
|Eski savcıya 'dolandırıcılık'tan 6 yıl hapis cezası
12 Şubat 2021 13:46