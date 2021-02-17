Mahkeme silahlı terör örgütü yöneticisi demişti, 17 yıl sonra beraat etti

Milliyet'ten Elif Altın'ın haberine göre: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, uçakla Anıtkabir'e saldırı ve Fatih Camii'nin işgal hazırlığının da aralarında bulunduğu 13 ayrı suçla suçlanan Metin Kaplan, kanser tedavisi görmesi nedeniyle katılmadı. Kaplan'ın avukatı Hüsnü Tuna beyanında, "Söz konusu yapının Anıtkabir'e silahlı eylem yapacağına ilişkin isnatta bulunulmuştur. Ancak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden gelen yazıya göre herhangi bir saldırıya yönelik uçak tutulduğu iddiası gerçek dışıdır. FETÖ örgütü tarafından tahşiye ile devam eden muhafazakar kesime yapmış olduğu kumpaslar içinde bu olay ilk kumpastır. Müvekkilim hakkında beraat kararı verilmesini, aksi halde lehe hükümlerin uygulanmasını talep ederim" dedi.

Mahkeme, hükümlü Metin Kaplan hakkında verilen mahkumiyet hükmünün ortadan kaldırılmasına karar vererek suçu işlediğine dair kuşkudan uzak, hukuka uygun, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine karar verdi. Metin Kaplan hakkındaki beraat kararı kesinleşince hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına da karar verildi. Gözaltı ve tutuklulukta kaldığı süreler yönünden maddi, manevi tazminat talebinde bulunabileceğinin bildirilmesine de karar verildi.