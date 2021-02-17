1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mahkeme silahlı terör örgütü yöneticisi demişti, 17 yıl sonra beraat etti

Almanya'nın sınır dışı etmesi üzerine 13 Ekim 2004'te Türkiye'ye getirilen Anadolu Federe İslam Devleti/İslami Cemaat ve Cemiyetler Birliği yöneticisi olduğu iddiasıyla yargılandığı davada "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 17.5 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 12 yıl hapis yattıktan sonra 2016 yılında hakkında yeniden yargılama ve tahliye kararı verilen Metin Kaplan'ın yeniden yargılamasına başlandı
 17 Şubat 2021 08:08
+Aa- Yazdır
Mahkeme silahlı terör örgütü yöneticisi demişti, 17 yıl sonra beraat etti

Milliyet'ten Elif Altın'ın haberine göre: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, uçakla Anıtkabir'e saldırı ve Fatih Camii'nin işgal hazırlığının da aralarında bulunduğu 13 ayrı suçla suçlanan Metin Kaplan, kanser tedavisi görmesi nedeniyle katılmadı. Kaplan'ın avukatı Hüsnü Tuna beyanında, "Söz konusu yapının Anıtkabir'e silahlı eylem yapacağına ilişkin isnatta bulunulmuştur. Ancak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden gelen yazıya göre herhangi bir saldırıya yönelik uçak tutulduğu iddiası gerçek dışıdır. FETÖ örgütü tarafından tahşiye ile devam eden muhafazakar kesime yapmış olduğu kumpaslar içinde bu olay ilk kumpastır. Müvekkilim hakkında beraat kararı verilmesini, aksi halde lehe hükümlerin uygulanmasını talep ederim" dedi.

Mahkeme, hükümlü Metin Kaplan hakkında verilen mahkumiyet hükmünün ortadan kaldırılmasına karar vererek suçu işlediğine dair kuşkudan uzak, hukuka uygun, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine karar verdi. Metin Kaplan hakkındaki beraat kararı kesinleşince hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına da karar verildi. Gözaltı ve tutuklulukta kaldığı süreler yönünden maddi, manevi tazminat talebinde bulunabileceğinin bildirilmesine de karar verildi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
TTB Başkanı Korur'a, Cumhurbaşkanına hakaretten adli para cezası
16 Şubat 2021 15:31		 Yazıcıoğlu davasında 4 kamu görevlisine hapis cezası
15 Şubat 2021 19:35
Berberoğlu'nun avukatlarının fezlekeye yaptığı ikinci itiraz da reddedildi
15 Şubat 2021 17:02		 Eski İstihbarat Daire Başkanı Uzun'a, Cumhurbaşkanına hakaretten hapis
15 Şubat 2021 16:55
'Balyoz Planı' davasının son sanığı Ali Göznek de beraat etti
15 Şubat 2021 13:15		 1. sınıf öğrencisinin ölümünde, 6 memura hapis istemi
15 Şubat 2021 12:47
İslamı tahrif etmeye yönelik bir hareket
13 Şubat 2021 08:15		 Selçuk Özdağ'a saldıran 5 sanık tahliye edildi
12 Şubat 2021 21:51
Adnan Oktar suç örgütüne verilen cezanın gerekçeli kararı açıklandı
12 Şubat 2021 17:58		 Eski savcıya 'dolandırıcılık'tan 6 yıl hapis cezası
12 Şubat 2021 13:46
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:21 - Aile Bakanlığı, evsiz ve kimsesizler için 55 milyon lira aktardı11:19 - Ekonomistler politika faizinde değişim beklemiyor11:18 - Altının gram fiyatı 405 liradan işlem görüyor11:17 - Kovid-19 ani görme kayıplarına neden olabiliyor11:16 - PKK'lı teröristler, sivil yerleşimlerdeki mezarlıkları havan toplarıyla hedef alıyor11:07 - Hastanede tanışıp arkadaş olduğu kadına 1 milyon 400 bin lira kaptırdı
11:05 - Kar yağışında dolayı yolda kalan araçlara polis yardım etti11:01 - İstenmeyen SMS'lerde 32,2 milyon ret işlemi yapıldı10:59 - Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 2020'de 16,5 milyar dolar azaldı10:55 - Evden çalışma için yeni iş hukukuna ihtiyaç var10:52 - Üreticilerden 'gezen tavuk yumurtası' uyarısı10:52 - Pandemi nedeniyle işleri azalınca servis araçları satışa çıktı
10:50 - Büşra'nın ölümüne neden olan olayı aydınlatan polislere ödül10:47 - Zonguldak ve Düzce'de yoğun kar nedeniyle 260 köy yolu kapandı10:45 - 'Akkuyu'da görev yapacak nükleer enerji mühendisi sayısı 200'ü aşacak'10:44 - Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 169 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor10:43 - FETÖ şüphelilerini Yunanistan'a kaçıran iki zanlı yakalandı
10:40 - 'Kılıçdaroğlu'nun ithamı terörle mücadelemizi hedef alan bir provokasyondur'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kabine toplanıyor... İşte beklenen kararlar
Şehit babası spekülasyonlara cevap verdi: Hepsi tek kurşunla vurulmuş!
Mobilya, cep telefonu, hazır giyimde indirimin eli kulağında
Esra Erol: Gençler evlilikten uzak dursun!
Kayıp doktor ölü olarak bulundu
'Üniversitelerde intihal oranında büyük bir patlama yaşanıyor'
SBB sahte atama evrakları konusunda uyardı
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 3 ölü, 30 yaralı
Ağır iyot tozu, 3 polis memurunu hastanelik etti
Koronadan ölen annesinin hesabını boşaltan memurun 15 yıla kadar hapsi isteniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
katalizör 2
Perry Mason 1
luvi dilinden dilimize geçen kelimeler 1
Belki herkesin bir gezegeni vardır 1
arap tavşanı 1
gıcık 2
baba parası 3
rimel 1
su testisi su yolunda kırılır 1
sonuca isyan sebebi engellemeye itiraz 1
SON İLANLAR
TED Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Çaycuma SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Tokat Yeşilyurt SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Sivas Zara SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Gemerek SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Samsun Ayvacık SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Osmaniye Ata Ekmekçilik 1 İşçi Alacak
Kocaeli Başiskele SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir Kiraz SYDV 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam