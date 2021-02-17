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Esra Erol: Gençler evlilikten uzak dursun!

Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan Esra Erol sosyal medyanın çok sayıda yuvanın yıkılmasına neden olduğunu söyledi
 17 Şubat 2021 08:18
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Esra Erol: Gençler evlilikten uzak dursun!

Ünlü sunucu Esra Erol, Haber Global ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk oldu.

"SOSYAL MEDYA YUVA YIKIYOR"

Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan Esra Erol sosyal medyanın çok sayıda yuvanın yıkılmasına neden olduğunu söyledi. Erol, "Sosyal medya birçok ailenin yıkılmasına neden oldu. Filtrelerle insanlar kendilerini orada yansıtmıyor. Bu nedenlerle sosyal medyada ihanet olayları arttı. İki körlüğümüz var. Aile içindeki meseleleri göremiyoruz. Sosyal medyadaki olayları görüyoruz. Evin içinde bir gerçek aile oluşursa her şey daha iyi olur" dedi.

ESRA EROL'DAN GENÇLERE EVLİLİK UYARISI!

Gençleri uyaran Esra Erol "Gençler evliliğe uzak dursun. Tabi ki bu işin yaşı yok ama kendinizi tanıdığınız bildiğiniz, ne istediğinizin farkında olduğunuz dönemde aile kurumuna adım atıyor olmanız, sizin evlilik hayatınızı da şekillendirecek. Kendinizi tanıyın, ne hissediyorsunuz bilin. Bu çok büyük bir sorumluluk" dedi.

PROGRAMDA OLAN HER ŞEY GERÇEK

Atv'deki programıyla ilgili konuşan Esra Erol, "Orada olan her şey gerçek. Toplumda bunlar oluyor. Biz sadece bu olanları göremiyoruz. Bizim programımıza gelen herkes evrakları ile geliyor. Ben programda kendimi arabulucu olarak görüyorum. 'Bu kadar da olmaz' denilen olaylara biz de tanıklık ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Evlendirdiğin için pişman olduğun bir çift var mı? sorusunu yanıtladı

Haber Global'de gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programına katılan Esra Erol, Işık'ın "Evlendirdiğin için pişman olduğun bir çift var mı?" sorusuna "Hatırlamıyorum" yanıtını verdi.

Erol "Peki 'iyi ki evlendirdim' dediğin?" sorusuna ise "Tabii mesela ikinci çocukları olanlardan ya da 'abla bir bebeğimiz daha oldu' diye mesaj gönderilince çok mutlu oluyoruz. Çoğuyla da bağımız kopmadı" yanıtını verdi.

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