Siyasete cinsiyet kotası teklifi
|17 Şubat 2021 08:25
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Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göer: Bir süredir üzerinde çalışılan teklifte son aşamaya gelindi. Edinilen bilgiye göre hazırlanan teklif önce Kılıçdaroğlu'na sunulacak, ardından imzaya açılacak. Teklifte, "yüzde 40" ya da "yüzde 50" cinsiyet kotası üzerinde duruluyor. Fermuar sistemi, yani aday listelerinin bir kadın-bir erkek olarak düzenlenmesi de masada seçenek olarak bekliyor.
Fermuar sisteminin olmasını talep eden kadın vekiller, "Bir erkek bir kadın yazılacak fermuarda. Fermuar en garantili sistem" görüşünü dile getiriyor. Siyasi Partiler Kanunu'nda değişiklik öngören teklife önümüzdeki günlerde son şekli verilerek Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Teklifi CHP'li kadın vekillerin hepsi imzalayacak. Bir seçenek olarak da CHP'li vekillerin tümünün teklifi imzalaması düşünülüyor.
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