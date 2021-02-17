Hamsinin fiyatı boyunu aşıyor
|17 Şubat 2021 08:32
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Mililyet'ten Gökhan Karakaş'ın haberine göre: Çorbasından böreğine 25 farklı tarifle Türk mutfağının vazgeçilmez balığı hamsi, son yılların en yüksek fiyatlarından alıcı buluyor. Sürdürülebilir balıkçılığın devamı için 9 santimden küçük avlanmaması gereken hamsi, son dönemde tezgahlarda hayli küçük boyutta görülmüştü. Yasal avlanma boyutunun altında satışa sunulan hamsinin stoklarındaki azalma üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü hamsi avını 1 ay süreyle durdurmuştu. Bilim insanlarının tavsiyesiyle anavatanı Karadeniz ile göç rotası İstanbul Boğazı'nda avı durdurulan hamsinin stoklarında iyileşme ve boylarında büyüme amaçlandı. Yasakların sona ermesiyle birlikte avı serbest kalan hamsinin ardından fiyatlar son yılların zirvesine çıktı. Geçtiğimiz yıllarda 5-10 TL'den satılan hatta belediyelerin festivallerde ücretsiz dağıttığı hamsinin fiyatı şimdilerde 30-35 TL
'Fiyatlar artık düşmez'
ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Cemal Gücü, şunları söyledi: "2019 yazı belli ki hamsi için iyi bir üreme sezonu olmamış, stoka katılım zayıf gerçekleşmiş. Geçen av sezonu önceki yıllara göre iyi geçti ve avlanan hamsiler hep büyüktü. 2019'da stoku yenilecek yavru hamsi olmayınca bu av sezonunda avlanan miktar düşük oldu. Dahası yavru balıkların avdaki oranı 2019'un aksine çok yüksek görünüyor. Şu an 1 gram kadar olan yavru balıklar kasım ayında 10 grama ulaşıp kıyılarımıza dönecek. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün getirdiği yasağın amacı; son 10 yıldır küçülme eğiliminde olan stoğun korunmasıydı. Ayrıca bakanlık yasağı kaldırırken ek önlemler aldı. Yavru balığın telef olmasının nedeni elek ve tambur sistemlerine izin verilmiyor. Eğer bu önlemler kağıt üzerinde kalırsa hamsi stoğunu aydınlık olmayan bir yıl bekliyor. Hamsinin büyük bölümü yılın son aylarında avlanır, ocak ve şubata pek balık kalmaz. Nisanda da sürüler dağılır sezon biter. O yüzden hamsinin bu tarihten sonra artması ve fiyatların düşmesi beklenmiyor. Hamsi kışın beslenmez ve büyümez."
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