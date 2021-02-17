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Kağıthane'de istinat duvarı 4 aracın üzerine çöktü!

Kağıthane'de Hamidiye Mahallesi Rumeli Caddesi'nde istinat duvarı park halindeki 4 otomobilin üzerine çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor
 17 Şubat 2021 08:34
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Hamidiye Mahallesi Rumeli Caddesi'nde istinat duvarının çökmesi sonucu bazı araçlar, toprak ve moloz yığınlarının altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı.

Belediye ve itfaiye ekiplerince çöken istinat duvarının enkazının kaldırılması için çalışma başlatıldı. Çökme sonucu 4 otomobilin hasar gördüğü belirlendi.

MAHALLE SAKİNLERİ YAŞANANLARI ANLATTI

İstinat duvarının altında otomobili kalan vatandaş, Sesi duydum. Camdan baktık. Duvar devrilmiş bizim aracın üzerine" dedi. Bina sakinlerinden Songül Dem de, Duvar dışarı doğru duruyordu. Duvarda zaten hasar varmış. Çatlaklar varmış. Arabalar altında kaldı. Şu anda kimseye bir zarar gelmedi" diye konuştu. Bir bina sakini ise, Gece saat 01.30 sıralarında uyuyorduk. O sıra şiddetli bir rüzgar sesi geldi. Baştan anlamadık, çatı falan uçtu zannettik. Sonra komşular arayınca, istinat duvarının çöktüğünü anladık. Hemen aşağı indik. Ekipleri aradık, bu halde yani. Şu an evde zarar var mı, bilmiyorum. İtfaiye ekipleri ve mühendisler inceleme yapacak. Ondan sonra bize söyleyecekler" dedi.

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