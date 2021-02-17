Dört ilimizde yüz yüze eğitime bir gün ara verildi

Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime bu gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının gün içerisinde devam edeceğinden ulaşımda aksamaların olmaması amacıyla tüm okulların yanı sıra Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel kreş, gündüz bakım evlerinde yüz yüze eğitim faaliyetlerine 17 şubat 2020 tarihinde bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel anaokullarının, özel eğitim anaokullarının, ilkokulların, ortaokulların ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel kreş, gündüz bakım evi ve çocuk kulüplerinde yüz yüze eğitim faaliyetlerine 17 Şubat 2021 tarihinde bir gün süre ile ara verilmesine, bu süreçte okullarımızda uzaktan eğitime devam edilmesine, rehabilitasyon merkezlerinin, yaygın eğitim kurslarının ve tüm özel kursların yüz yüze eğitimlerine de bir gün süre ile ara verilmesine, bu süre zarfında Erzincan merkez ve ilçelerinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasına karar verilmiştir."

ARTVİN

- Artvin il genelinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yüz yüze eğitim yapılmayacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Valilikçe alınan karar gereği, il genelinde örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bugün ara verildiği kaydedildi.

ARDAHAN

Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime bugün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, AA muhabirine, olumsuz hava koşullarının ulaşımı aksattığını söyledi.

İl genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yüz yüze eğitime bugün ara verdiklerini belirten Bulut, "Bugün yoğun kar yağışı ve tipi mevcut. Dolayısıyla ulaşım aksıyor. Bu nedenle bugün il geneli yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verdik." dedi.

TOKAT

Tokat'ta kar ve buzlanma nedeniyle bugün yüz yüze eğitim yapılamayacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kar yağışı olduğu anımsatıldı.

Açıklamada, kar ve buzlanma nedeniyle bugün yüz yüze eğitime ara verilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.