1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dört ilimizde yüz yüze eğitime bir gün ara verildi

Etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde yüz yüze eğitime bu gün ara verildi
 17 Şubat 2021 08:37
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime bu gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının gün içerisinde devam edeceğinden ulaşımda aksamaların olmaması amacıyla tüm okulların yanı sıra Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel kreş, gündüz bakım evlerinde yüz yüze eğitim faaliyetlerine 17 şubat 2020 tarihinde bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel anaokullarının, özel eğitim anaokullarının, ilkokulların, ortaokulların ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel kreş, gündüz bakım evi ve çocuk kulüplerinde yüz yüze eğitim faaliyetlerine 17 Şubat 2021 tarihinde bir gün süre ile ara verilmesine, bu süreçte okullarımızda uzaktan eğitime devam edilmesine, rehabilitasyon merkezlerinin, yaygın eğitim kurslarının ve tüm özel kursların yüz yüze eğitimlerine de bir gün süre ile ara verilmesine, bu süre zarfında Erzincan merkez ve ilçelerinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasına karar verilmiştir."

ARTVİN

- Artvin il genelinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yüz yüze eğitim yapılmayacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Valilikçe alınan karar gereği, il genelinde örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bugün ara verildiği kaydedildi.

ARDAHAN

Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime bugün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, AA muhabirine, olumsuz hava koşullarının ulaşımı aksattığını söyledi.

İl genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yüz yüze eğitime bugün ara verdiklerini belirten Bulut, "Bugün yoğun kar yağışı ve tipi mevcut. Dolayısıyla ulaşım aksıyor. Bu nedenle bugün il geneli yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verdik." dedi.

TOKAT

Tokat'ta kar ve buzlanma nedeniyle bugün yüz yüze eğitim yapılamayacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kar yağışı olduğu anımsatıldı.

Açıklamada, kar ve buzlanma nedeniyle bugün yüz yüze eğitime ara verilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Büşra'nın ölümüne neden olan olayı aydınlatan polislere ödül
17 Şubat 2021 10:50		 TSE ikinci el cep telefonu yenilemesine standart getirdi
17 Şubat 2021 09:57
Ulaştırma Bakanı, Türksat 5A'nın teslimi hakkında tarih verdi
17 Şubat 2021 09:41		 Sayıştay'dan görevde yükselme sözlü sınav duyurusu
17 Şubat 2021 09:41
Özel veriler için geri sayım başladı
17 Şubat 2021 09:37		 TMSF Başkanı: Emanet edilen şirketlere gözümüz gibi bakıyoruz
17 Şubat 2021 09:11
SBB sahte atama evrakları konusunda uyardı
17 Şubat 2021 00:04		 SHGM, kayıtsız ticari faaliyette bulunan 'iş jetleri'ni takibe aldı
16 Şubat 2021 21:39
Bilim Kurulu tavsiye etti: Üniversitelerde hibrit eğitim dönemi başlıyor
16 Şubat 2021 16:17		 Bu ilde hamile ve engelli personel kar yağışı nedeniyle idari izinli
16 Şubat 2021 14:43
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:21 - Aile Bakanlığı, evsiz ve kimsesizler için 55 milyon lira aktardı11:19 - Ekonomistler politika faizinde değişim beklemiyor11:18 - Altının gram fiyatı 405 liradan işlem görüyor11:17 - Kovid-19 ani görme kayıplarına neden olabiliyor11:16 - PKK'lı teröristler, sivil yerleşimlerdeki mezarlıkları havan toplarıyla hedef alıyor11:07 - Hastanede tanışıp arkadaş olduğu kadına 1 milyon 400 bin lira kaptırdı
11:05 - Kar yağışında dolayı yolda kalan araçlara polis yardım etti11:01 - İstenmeyen SMS'lerde 32,2 milyon ret işlemi yapıldı10:59 - Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 2020'de 16,5 milyar dolar azaldı10:55 - Evden çalışma için yeni iş hukukuna ihtiyaç var10:52 - Üreticilerden 'gezen tavuk yumurtası' uyarısı10:52 - Pandemi nedeniyle işleri azalınca servis araçları satışa çıktı
10:50 - Büşra'nın ölümüne neden olan olayı aydınlatan polislere ödül10:47 - Zonguldak ve Düzce'de yoğun kar nedeniyle 260 köy yolu kapandı10:45 - 'Akkuyu'da görev yapacak nükleer enerji mühendisi sayısı 200'ü aşacak'10:44 - Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 169 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor10:43 - FETÖ şüphelilerini Yunanistan'a kaçıran iki zanlı yakalandı
10:40 - 'Kılıçdaroğlu'nun ithamı terörle mücadelemizi hedef alan bir provokasyondur'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kabine toplanıyor... İşte beklenen kararlar
Şehit babası spekülasyonlara cevap verdi: Hepsi tek kurşunla vurulmuş!
Mobilya, cep telefonu, hazır giyimde indirimin eli kulağında
Esra Erol: Gençler evlilikten uzak dursun!
Kayıp doktor ölü olarak bulundu
'Üniversitelerde intihal oranında büyük bir patlama yaşanıyor'
SBB sahte atama evrakları konusunda uyardı
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 3 ölü, 30 yaralı
Ağır iyot tozu, 3 polis memurunu hastanelik etti
Koronadan ölen annesinin hesabını boşaltan memurun 15 yıla kadar hapsi isteniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sınırları olmayan dünya hayali 1
gitarla fotoğraf çektirmek 1
salgında doğu karadenizin başı çekmesi 2
hariçten gazel okumak 1
Kripto para 1
clubhouse 1
kidi 1
nafaka 4
ağaçlandırmak 2
sonuca isyan sebebi engellemeye itiraz 1
SON İLANLAR
TED Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Çaycuma SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Tokat Yeşilyurt SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Sivas Zara SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Gemerek SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Samsun Ayvacık SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Osmaniye Ata Ekmekçilik 1 İşçi Alacak
Kocaeli Başiskele SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir Kiraz SYDV 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam