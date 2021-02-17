FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 30 gözaltı

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 2,5 YILDIR PERSONEL YÖNETMELİKLERİNİ DEĞİŞTİRMEDİ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2018 yılının Temmuz ayında oluşturulmasına rağmen, aradan geçen 2,5 yılda kurumun ne görevde yükselme yönetmeliği değişti ne de atama ve yer değiştirme yönetmeliği...