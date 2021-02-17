'HDP kapatılsın mı' anketinde 'ezici bir çoğunluk' çıktı
Optimar Araştırma Şirketi, HDP'nin kapatılmasıyla ilgili yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.
|17 Şubat 2021 08:48
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Terör örgütü PKK'ya verdiği destekle bilinen HDP'nin kapatılmasıyla ilgili tartışmalar sürüyor.
Tartışmalar devam ederken, Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir,
"Sizce HDP kapatılmalı mı?"isimli anketin sonuçlarını paylaştı.
YÜZDE 66 KAPATILSIN DEDİ
Yapılan ankette vatandaşlar, ezici bir çoğunlukla (yüzde 66) HDP'nin kapatılmasını isterken, yüzde 17,6
"fikrim yok", yüzde 16,4 ise
"hayır"cevabını verdi.
EN YÜKSEK HAYIR ORANI CHP'DE
Anketin partilere göre dağılımında ise, AK Parti'ye oy veren vatandaşların
'yüzde 78'i, MHP'ye oy verenlerin
'yüzde 82'si, İYİ Parti'ye oy verenlerin
'yüzde 72'si, CHP'ye oy verenlerin
'yüzde 52'si ve HDP'ye oy verenlerin
'yüzde 7,2'si kapatılsın dedi. Ayrıca en fazla
'hayır'oyunu ise HDP'liler dışında
'yüzde 31,8'ile CHP'ye oy veren vatandaşlar kullandı.
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