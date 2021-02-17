Terör örgütü PKK'ya Kandil kıskacı

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre: Devletin ilgili birimleri, TSK'nın Gara harekatı sonrası PKK'nın bundan sonraki olası tutumuyla ilgili birçok senaryoyu da içeren ayrıntılı değerlendirmeler yaptı. Yerel istihbarat kaynaklarından gelen bilgiler, telsiz ve uydu telefon görüşmelerine takılan konuşmalardan, örgütün Kandil'de kalan yönetimini burada tutmaya devam edeceği, sahaya indirilmiş üst düzey kadrolarına da Kandil'e geri dönme talimatı verdiği belirlendi.

Yine telsiz görüşmelerinden teröristlerin bu talimatı yerine getirmede zorlandığı belirlendi. Irak Kürt Bölgesi Yönetimi'nin de, PKK'ya karşı olması ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Bağdat ve Erbil ziyaretleri sonrası Türkiye ile daha yakın işbirliğine önem vermesi nedeniyle, terör örgütünün Irak-Suriye sınırından Suriye'ye sızma girişimlerine sıcak bakmadığı değerlendiriliyor. Bundan dolayı PKK'nın önümüzdeki dönemde Kandil, Haseke ve Avaşin bölgesinde yoğunlaşmayı tercih edeceği öngörülüyor.

Gara harekatı: Kandil provası

TSK'nın söz konusu bölgeleri hedef alması durumunda, PKK'nın özellikle Kandil'den İran'a yönelebileceği de yapılan değerlendirmeler arasında. Bu nedenle son dönemde İran'la istihbari düzeyde görüşmelerde yoğunluk yaşandığı öğrenildi.

AVRUPA'DA İADE HAMLESİ

Ankara, önümüzdeki dönemde PKK'nın Avrupa ayağına da yoğunlaşacak. Örgüt yöneticilerinin daha çok Belçika'da yaşaması nedeniyle bu ülke ile Türkiye arasında Dışişleri, İçişleri ve Adalet bakanlıklarından oluşan "Terörle mücadele mekanizması"nın diğer Avrupa ülkeleriyle de yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Üçlü mekanizmalar, karşılıklı istihbarat paylaşımının yanı sıra özellikle Avrupa'daki lider kadronun Türkiye'ye iadesini sağlamanın yollarını arayacak. Ancak Ankara, bazı ülkelerin Türkiye'ye karşı el altından örgüte destek vermeleri nedeniyle Batı'daki mücadelede birçok engelle karşılaşılacağını da göz ardı etmiyor.