Erdoğan ile Bahçeli anlaştı! Anayasa için bilim kurulu oluşturuluyor
|17 Şubat 2021 09:00
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Anayasa çalışmaları için AK Parti ve MHP anlaştı. Geçtiğimiz hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli bir telefon görüşmesi yaparak anayasa çalışmaları için bilim kurulu oluşturulmasını kararlaştırdı. Bunun üzerine akademisyenlerden oluşan bir kurulun teşekkül etmesi için görüşme trafiği başladı. Yeni anayasa çalışması için kurulacak ekibi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Yavuz Atar oluşturacak ve akademisyenler yeni anayasayı birlikte çalışarak çıkaracak. Kurulda anayasa profesörleri yer alacak. Kurulda AK Parti ve MHP'nin yetkilendirdiği iki isim de olacak. Bu iki isim kendi partilerine bilgilendirmede bulunacak.
Hedef anayasa çalışmasının başladığı tarihten itibaren 2 yıl içinde tüm çalışmaları tamamlamak.
HEDEF GENİŞ KATILIM
Bu sürede hazırlanan taslak metin hem muhalefete hem de STK'ların görüşüne sunulacak. Anayasaya son şekli tüm istişare ve son rötuşlardan sonra verilecek. Ardından yeni anayasa teklifi Meclis'in gündemine gelecek. Son aşama ise halk oylaması olacak.
Yelda Gökdağ
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