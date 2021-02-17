1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronadan ölen annesinin hesabını boşaltan memurun 15 yıla kadar hapsi isteniyor

Konya'da bir kamu kurumunda memur olan H.Ö. (58), koronavirüs tedavisi gören annesi Fadime Öksüz (88) öldükten hemen sonra, internet bankacılığını kullanarak hesabından 1852 lira çekti. Durumu fark eden ağabeyi Mustafa Öksüz'ün (60) savcılığa şikayeti üzerine hazırlanan iddianamede H.Ö. hakkında 'Bilişim sistemlerinin kullanılması yoluyla hırsızlık', 'sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme' suçlarından, 15 yıl 4 ay hapis cezası istendi.
 17 Şubat 2021 09:03
+Aa- Yazdır
Koronadan ölen annesinin hesabını boşaltan memurun 15 yıla kadar hapsi isteniyor

Konya'da bir kamu kurumunda memur olan H.Ö. (58), koronavirüs tedavisi gören annesi Fadime Öksüz (88) öldükten hemen sonra, internet bankacılığını kullanarak hesabından 1852 lira çekti. Durumu fark eden ağabeyi Mustafa Öksüz'ün (60) savcılığa şikayeti üzerine hazırlanan iddianamede H.Ö. hakkında 'Bilişim sistemlerinin kullanılması yoluyla hırsızlık', 'sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme' suçlarından, 15 yıl 4 ay hapis cezası istendi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan ve İcra Müdürlüğü'nden emekli olan Mustafa Öksüz'ün annesi Fadime Öksüz, 24 Eylül'de Covid-19 tedavisi gördüğü Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Covid-19 tedbirleri nedeniyle Konya'da toprağa verilen Fadime Öksüz'ün cenazesine, aralarında Mustafa Öksüz'ün de bulunduğu 2 çocuğu ve kızı ile yakın akrabaları katılamadı. Mustafa Öksüz, ekim ayı başında annesinin vasiyetnamesinin açılma ihbarı üzerine, bir vasiyetname düzenlendiğinden haberdar oldu. Mustafa Öksüz, vasiyetnamenin iptali ve yasa dışı bir şekilde vasiyetname düzenlendiği iddiasıyla kardeşi H.Ö., noter başkatibi ve raporu düzenleyen profesör hakkında suç duyurusunda bulundu. Vasiyetnamede hem kendi hakkının yendiğini hem de mal kaçırıldığını öne süren Mustafa Öksüz, vasiyetnamede annesinin kira gelirleri ve emekli maaşıyla ilgili herhangi bir bilgi olmadığı için kardeşi H.Ö.'nün bu paraları internet bankacılığı aracılığıyla aldığını düşündüğünü söyledi.

ANNESİ ÖLDÜĞÜ GÜN HESABINA PARA AKTARDI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda H.Ö. hakkında 'Bilişim sistemlerinin kullanılması yoluyla hırsızlık', 'Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme' suçlarını işlediği belirtildi. İddianamede, Fadime Öksüz'ün geçen 24 Eylül'de saat 11.59'da Konya Meram Tıp Fakültesi'nde vefat ettiği, ölen Fadime Öksüz'ün bir kamu bankasından maaş hesabının bulunduğu ve bu hesaba bağlı olarak internet bankacılığını kullandığı; şüpheli H.Ö.'nün annesi Fadime Öksüz öldüğü gün saat 13.20 sıralarında internet bankacılığını kullanarak, 1852 lirayı kendi hesabına havale ettiği, bu işlemi kendi kullandığı telefonla yaptığı; bankadan alınan bilgide Fadime Öksüz'ün sistemde kayıtlı olan numarasının da H.Ö.'nün kullandığı telefon olduğu belirtildi. İddianamede H.Ö. hakkındaki suçlamaları kabul etmemesine rağmen hakkında yeterli delil olduğu belirtilerek, 6 yıldan 15 yıl 4 aya kadar hapis ve 5 bin yıla kadar adli para cezasıyla cezalandırılması istendi. İddianamede diğer şüpheliler hakkında takipsizlik kararı verildiği belirtildi.

'YÜKSEK CEZA ALABİLİR'

Şikayetçi Mustafa Öksüz'ün oğlu ve aynı zamanda avukatı olan Ali Öksüz, Konya Cumhuriyet Savcılığı'na yaptıkları suç duyurusu ve sundukları delilleri savcılığın değerlendirdiğini ve H.Ö. hakkında 'Bilişim sistemlerinin kullanılması yoluyla dolandırıcılık' suçundan dava açtığını belirterek, "Bu suç Türk Ceza Kanunu 142'nci maddesinde düzenlenmiştir. Nitelikli bir haldir, şikayete bağlı değildir. Sanık yargılanıp ceza aldığı zaman yüksek ceza alabilir" dedi.

'TAKİPSİZLİK KARARI BİZCE HUKUKA UYGUN DEĞİL'

Mahkemenin iddianameyi kabul ettiğini belirten Avukat Ali Öksüz, "Bu olayda müvekkilimin dolandırıcılık yönünden de şikayeti vardı, o konuda da gerekli soruşturma yapıldı ancak verilen takipsizlik kararı bizce hukuka uygun değil. Biz buna da itiraz ettik, şu anda inceleme aşamasında" diye konuştu. Ali Öksüz, Fadime Öksüz'ün vefatının ardından ortaya çıkan vasiyetname konusunda da iptal davası açtıklarını, bu konuda da duruşma tarihinin verildiğini söyledi.

'BEN ÖLDÜKTEN SONRA BÖLÜŞECEKSİNİZ, VASİYETİM BUDUR'

Kardeşi H.Ö.'den şikayetçi olan Mustafa Öksüz de vefat eden annesinin 2 ayrı banka hesabı olduğunu, bir hesaba emekli dul aylığının yatırıldığını, diğerine ise kirada olan 3 dairenin gelirlerinin yatırıldığını anlatarak, "Ben kamu görevlisi olmam dolayısıyla fırsat buldukça rahmetli annemi ziyaret ederdim. Bir defasında annem bana, 'Evladım, benim paralarım hep bankada birikiyor. Kardeşin bana getirip para vermiyor. Ben öldükten sonra bölüşeceksiniz, benim vasiyetim budur' dedi. Ama annem öldükten sonra bankadaki 2 hesabın da kardeşim tarafından boşaltılmış olduğunu tespit ettik. Annem Covid-19 hastalığı nedeniyle hastaneye yatırıldığı 14 Eylül 2020 günü her iki hesapta bulunan bakiyeler internet bankacılığı kullanılarak kendi hesabına aktarmış. Ayın 14'ündeki hareketinde sonra 24'ünde yatırılan emekli dul maaşını da annem öldükten sonra yine kendi hesabına geçirmiş" dedi.

Bu konuda yaptıkları suç duyurusunu savcılığın değerlendirdiğini ve dava açtığını anlatan Mustafa Öksüz, "Kendisi hakkında ceza yargılaması başlatıldı. Savcılık annemin ölüm saati ve banka hareketleri konusunda ilgili yerlerle yazışma yaparak aradaki usulsüzlüğü, internet bankacılığı ile hırsızlığı tespit edip sanık hakkında nitelikli hırsızlık suçundan dava açmıştır" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Hastanede tanışıp arkadaş olduğu kadına 1 milyon 400 bin lira kaptırdı
17 Şubat 2021 11:07		 Başkentte trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
17 Şubat 2021 09:59
Akılalmaz itiraf: İkranur'u canlansın diye suya koyduk
17 Şubat 2021 09:19		 Aksaray'da devrilen yolcu otobüsünde 22 kişi yaralandı
17 Şubat 2021 08:36
Kağıthane'de istinat duvarı 4 aracın üzerine çöktü!
17 Şubat 2021 08:34		 Ağır iyot tozu, 3 polis memurunu hastanelik etti
17 Şubat 2021 08:14
Kayıp doktor ölü olarak bulundu
17 Şubat 2021 06:40		 Anne ile baba 4 yaşındaki çocuklarıyla birlikte katledildi
16 Şubat 2021 22:20
Diyarbakır'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı
16 Şubat 2021 19:06		 Aracına zincir takarken minibüsün altında kaldı
16 Şubat 2021 18:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:21 - Aile Bakanlığı, evsiz ve kimsesizler için 55 milyon lira aktardı11:19 - Ekonomistler politika faizinde değişim beklemiyor11:18 - Altının gram fiyatı 405 liradan işlem görüyor11:17 - Kovid-19 ani görme kayıplarına neden olabiliyor11:16 - PKK'lı teröristler, sivil yerleşimlerdeki mezarlıkları havan toplarıyla hedef alıyor11:07 - Hastanede tanışıp arkadaş olduğu kadına 1 milyon 400 bin lira kaptırdı
11:05 - Kar yağışında dolayı yolda kalan araçlara polis yardım etti11:01 - İstenmeyen SMS'lerde 32,2 milyon ret işlemi yapıldı10:59 - Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 2020'de 16,5 milyar dolar azaldı10:55 - Evden çalışma için yeni iş hukukuna ihtiyaç var10:52 - Üreticilerden 'gezen tavuk yumurtası' uyarısı10:52 - Pandemi nedeniyle işleri azalınca servis araçları satışa çıktı
10:50 - Büşra'nın ölümüne neden olan olayı aydınlatan polislere ödül10:47 - Zonguldak ve Düzce'de yoğun kar nedeniyle 260 köy yolu kapandı10:45 - 'Akkuyu'da görev yapacak nükleer enerji mühendisi sayısı 200'ü aşacak'10:44 - Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 169 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor10:43 - FETÖ şüphelilerini Yunanistan'a kaçıran iki zanlı yakalandı
10:40 - 'Kılıçdaroğlu'nun ithamı terörle mücadelemizi hedef alan bir provokasyondur'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kabine toplanıyor... İşte beklenen kararlar
Şehit babası spekülasyonlara cevap verdi: Hepsi tek kurşunla vurulmuş!
Mobilya, cep telefonu, hazır giyimde indirimin eli kulağında
Esra Erol: Gençler evlilikten uzak dursun!
Kayıp doktor ölü olarak bulundu
'Üniversitelerde intihal oranında büyük bir patlama yaşanıyor'
SBB sahte atama evrakları konusunda uyardı
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 3 ölü, 30 yaralı
Ağır iyot tozu, 3 polis memurunu hastanelik etti
Koronadan ölen annesinin hesabını boşaltan memurun 15 yıla kadar hapsi isteniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sınırları olmayan dünya hayali 1
gitarla fotoğraf çektirmek 1
salgında doğu karadenizin başı çekmesi 2
hariçten gazel okumak 1
Kripto para 1
clubhouse 1
kidi 1
nafaka 4
ağaçlandırmak 2
sonuca isyan sebebi engellemeye itiraz 1
SON İLANLAR
TED Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Çaycuma SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Tokat Yeşilyurt SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Sivas Zara SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Gemerek SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Samsun Ayvacık SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Osmaniye Ata Ekmekçilik 1 İşçi Alacak
Kocaeli Başiskele SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir Kiraz SYDV 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam