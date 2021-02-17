'Üniversitelerde intihal oranında büyük bir patlama yaşanıyor'
|17 Şubat 2021 09:09
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Geçmişte Marmara Üniversitesi'nin iletişim fakültesinde dekanlık görevi yürüten Yeni Şafak yazarı Ergün Yıldırım, intihal oranında "büyük bir patlama" yaşandığını, bunun önüne geçilmesi için bazı önlemler alınması gerektiğini kaydetti.
Yıldırım, bugünkü köşe yazısında üniversitelerde bir reformun şart olduğunu dile getirdi. "Üniversite sorunlarımız çok yönlü. Kendi yapısından kaynaklanan boyutları var" diyen Yıldırım, şu görüşlerini dile getirdi:
Akademisyenler yoğun bir klikleşme içinde bulunuyorlar. Çeşitli sosyolojik ve ideolojik bağlamlarda bu klikleşmeyi sürdürüyorlar. Taşra üniversitelerinde bu daha da yoğun yaşanıyor. Yerel bağlar, nepotizm, kayırmacılık ve gruplaşma öteden beri devam ediyor. Akademisyenin evrensel akademik bilinç düzeyi düşük. Bilimle kurduğu ilişkiler evrensel normlar ve etik normlar çerçevesinde yürümüyor pek. Devlet ve toplumun genel patronaj ilişkilerinin bir parçası olarak sürüyor.
Üniversitelerde bilimsel makale üretiminin "olağanüstü derecede arttığını" söyleyen Yeni Şafak yazarı, bu makalelerinin yayımlandığı dergilerin nitelik açısından düşük olduğunu ve aynı şeylerin tekrarlandığını ifade etti:
Her üniversite kendisi akademik dergiler yayınlayarak kendi hocalarının makalelerini de burada değerlendiriyor. Bu durumda da ciddi haksızlıklar yaşanıyor. Her üniversite akademik üretimde öne çıkmak için bunların yeterli olup olmadığına bakmayarak önünü açıyor. Bu dergilerin çoğu nitelik açsından düşük. Patronaj ilişkilerinin yansıması, aynı üniversitede çalışanlar kendi üniversitelerinin dergilerinde yayınlarını destekliyorlar. Yayın enflasyonu var. Aynı şeyler tekrarlanıp duruluyor.
Yıldırım, yazısının devamında intihal konusunda şu ifadeleri kullandı:
İntihal oranında büyük bir patlama yaşanıyor. Bunu engelleyecek mekanizmalar yeterince işlenmiyor. Bu daha lisans döneminde eğitimin bir parçası olarak devam etmeli. Öğrencilerimize kendi düşüncelerini ve yorumlarını katarak bilgi sunularında bulunma alışkanlığını kazandırmalıyız. Araştırma ödevlerinde bile intihal ile karşılaştığımızda gerekli cezayı hocalar olarak vermeliyiz. Ancak çok kalabalık öğrenci kitlesini bu açıdan denetlemek çoğu kez zor. Böylece intihal yapmaya alışan ve yanında kar kalan kişi akademik hayatında da bunu sürdürüyor. Bir akademik zihin konforuna mahkumiyeti getiriyor bu da.
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