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TMSF Başkanı: Emanet edilen şirketlere gözümüz gibi bakıyoruz

Koza Altın İşletmeleri AŞ'nin, kurumlar vergisi sıralamasında Türkiye 13'üncüsü olduğunu hatırlatan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "Şirketlerimizi milletin emaneti olarak görüyor ve tabiri caiz ise gözümüz gibi bakıyoruz" dedi.
 17 Şubat 2021 09:11
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TMSF Başkanı: Emanet edilen şirketlere gözümüz gibi bakıyoruz

Hürriyet'in ekonomi haberine göre:

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetiminde bulunan Koza Altın İşletmeleri AŞ, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), '2019 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Türkiye Geneli İlk 100 Sıralaması'nda 13'üncü sırada yer aldı. Koza Altın'ın 512 milyon 639 bin 149 TL vergi ödeyeceği kaydedildi. Sırlamada 13'üncü olarak kırdıkları rekorun kendilerini onurlandırdığını belirten TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Kurumlar Vergisi sıralamasında Koza Altın'ın önünde bulunan kurum ve kuruluşların Türkiye'nin 'en büyükleri' olduğunu işaret ederek Koza Altın'ın vergi sıralamasında bu devlerin hemen arkasında yer almasının gurur verici olduğunu kaydetti.

'GÖZÜMÜZ GİBİ BAKIYORUZ'

Koza Altın İşletmeleri AŞ'nin halka açık bir şirket olması sebebiyle kırılan vergi rekorunun, şirkete ortak olan on binlerce küçük yatırımcı açısından da çok önemli olduğuna dair inancını dile getiren Gülal, "Her zaman dediğimiz gibi, şirketlerimizi milletin emaneti olarak görüyor ve tabiri caiz ise gözümüz gibi bakıyoruz. Bu özen ve itinanın sonucudur ki, devraldığımız şirketlere değil irtifa kaybettirmek, onları zirveye taşıyoruz. Bu sebeple, yönetimimizde bulunan iki şirketimizin birden ilk 100'e girmesi çok önemli ve anlamlıdır. Dün terörü finanse eden şirketlerin bugün vergi sıralamasında rekortmen olması bizim için onur ve bahtiyarlıktır" dedi.

40 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

TMSF'nin yönettiği şirketlerin devralındığı tarihten itibaren aktif büyüklüklerinin yüzde 64 artışla 70 milyar TL'ye, öz kaynaklarının ise yüzde 63 artışa 29.s5 milyar TL'ye ulaştığını vurgulayan Gülal sadece 2020 yılı sonunda şirketlerin cirolarının 35 milyar TL, dönem karlarının ise 3.5 milyar TL olarak gerçekleştiğinin bilgisini verdi. Gülal, bununla birlikte şirketlerde toplam 40 bin 589 kişinin istihdam edildiğinin altını çizdi.

'EKONOMİK İSTİKRARI DESTEKLİYORUZ'

Muhiddin Gülal, "Ana misyonu olan tasarruf mevduatını sigortalama konusunda verdiği, benzersiz hizmetiyle Türkiye ekonomisinin de en önemli sigortalarından birisidir. Dünya standartlarından verdiğimiz bir güvenceyi, Avrupa'yı bile kıskandıracak bir yaygınlıkta arttırarak veriyoruz. Biz, ülkemiz insanının ve iş dünyasının tasarruflarını güvence altına alarak ekonomiye güven veriyor, ekonomik istikrarımızı destekliyoruz" dedi.
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