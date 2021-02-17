HDP de 'bu bir katliamdır' dedi
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Gara'da 13 silahsız vatandaşın şehit edilmesiyle ilgili, "Bu bir katliamdır. Uluslararası insancıl hukukun ağır ve vahim ihlalidir. Şimdi ihtiyacımız olan şey hakikattir" dedi.
|17 Şubat 2021 09:13
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Partisinin grup toplantısında konuşan Sancar şunları söyledi: "Ölümler nasıl gerçekleşmiş olursa olsun, bu durumu kabul etmek kesinlikle mümkün değil. Biz bunu açıkça kınıyoruz. Operasyonun amacı neydi? Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarından anlıyoruz ki amaç alıkonulmuş bu görevlilerin kurtarılması olarak belirlenmiş. Eğer amaç gerçekten alıkonulmuş ve bugün rahmete gitmiş bu görevlilerin kurtarılması idiyse, operasyon başarıyla yapılmadı. Bu operasyonun icrasını yürütenler sorumludurlar."
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, kendisiyle ilgili alıkonulan askere ilişkin, "Biraz misafir edecekler sonra bırakacaklar dedi" sözlerine "Bu iddia kesinlikle gerçek dışıdır. Asla doğru değildir" cevabını verdi.
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