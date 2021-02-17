Akılalmaz itiraf: İkranur'u canlansın diye suya koyduk
|17 Şubat 2021 09:19
|+Aa- Yazdır
Hürriyet'en Musa Kesler'in haberine göre: bulunduğu yer itibarıyla 'derede boğulduğu' değerlendirilen İkranur'un otopsi raporunda suda boğulduğuna dair bir bulgu çıkmayınca 'cinayet' şüphesi ağırlık kazandı. Olay yerine dair cep telefonu (HTS) kayıtları incelemesinde bölgede herhangi bir telefon trafiği de tespit edilemeyince şüpheler aile fertleri üzerinde yoğunlaştı. Bazı beyanları çelişkili görülen amca S.T. ve hala Ayşe Çakır sorguya alındı. İki şüpheli tutuklandı ancak aile fertlerinden alınan DNA örnekleri üzerindeki inceleme devam ediyor.
'EVDEKİLERDEN KORKTUM'
Tutuklanan hala Ayşe Çakır yaşananları ifadesinde şöyle anlattı: "Kardeşim S. inek otlatıyordu. Yemek için eve gelmişti. Sonra beni İkranur'un cesedinin yanına götürdü. Gittiğimizde İkranur sırtüstü yatıyordu. 'Ne oldu?' diye sordum. S. de bana 'Oynarken düştü, nefessiz kaldı' dedi. S.'ye bir tokat attım. Eğilip baktığımda İkranur'un nefes almadığını fark ettim. Evdekilerden ve abimden korktuğumdan dolayı hastaneye götürmeye cesaret edemedim. Kardeşim S. de 'Evdekilere haber vermeyelim, abim beni çok pis döver' dedi. Kimseye haber vermedik. Kardeşime bir çuval alıp gelmesini söyledim. İkranur'u çuvalın üstüne koyduk. Ben ön taraftan S. de arka taraftan çuvalı tutuyordu. Sonra dereye indirdik. Suyun az olduğu yere İkranur'u koyduk. Belki su değince uyanır dedik. Hareket edip etmeyeceğini görmek için biraz bekledik. İkranur hareket etmeyince suyun az olan kısmına İkranur'u bırakıp gittik. İkranur'u taşıdığımız çuvalı da ben bir kenarda çalılar ile yaktım. Sonra inekleri alarak eve gittik."
'BANA DİL ÇIKARDI'
Çapraz sorguda 14 yaşındaki amca S.T., İkranur'un nasıl öldüğünü anlattı. Olay tarihinde 13 yaşında olan S.T. ifadesinde "İkranur bana dil çıkardı. Sırtına vurdum. Ağlamaya başladı. Ağzını ve burnunu elimle 2-3 dakika kapattım. En son elleri çırpınıyordu sonra hareketsiz kaldı" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Hastanede tanışıp arkadaş olduğu kadına 1 milyon 400 bin lira kaptırdı
17 Şubat 2021 11:07
|Başkentte trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
17 Şubat 2021 09:59
|Koronadan ölen annesinin hesabını boşaltan memurun 15 yıla kadar hapsi isteniyor
17 Şubat 2021 09:03
|Aksaray'da devrilen yolcu otobüsünde 22 kişi yaralandı
17 Şubat 2021 08:36
|Kağıthane'de istinat duvarı 4 aracın üzerine çöktü!
17 Şubat 2021 08:34
|Ağır iyot tozu, 3 polis memurunu hastanelik etti
17 Şubat 2021 08:14
|Kayıp doktor ölü olarak bulundu
17 Şubat 2021 06:40
|Anne ile baba 4 yaşındaki çocuklarıyla birlikte katledildi
16 Şubat 2021 22:20
|Diyarbakır'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı
16 Şubat 2021 19:06
|Aracına zincir takarken minibüsün altında kaldı
16 Şubat 2021 18:28