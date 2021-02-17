Güne başlarken döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|17 Şubat 2021 09:34
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Ekonomistler politika faizinde değişim beklemiyor
17 Şubat 2021 11:19
|Altının gram fiyatı 405 liradan işlem görüyor
17 Şubat 2021 11:18
|Borsa güne yükselişle başladı
17 Şubat 2021 10:04
|Altın fiyatları yaklaşık 7 ayın en düşük seviyelerinde
16 Şubat 2021 20:54
|Borsa günü düşüşle tamamladı
16 Şubat 2021 18:18
|FED yetkilisinin açıklamasıyla altın 404 TL'ye geriledi
16 Şubat 2021 17:35
|Dolar yeniden 7 TL oldu
16 Şubat 2021 17:33
|Borsa günü yükselişle tamamladı
15 Şubat 2021 18:23
|Doların ardından altın da düştü: 407 TL
15 Şubat 2021 17:25
|Dolar 6 ay sonra günü 6,95 TL'den tamamladı
15 Şubat 2021 17:16