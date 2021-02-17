Sayıştay'dan görevde yükselme sözlü sınav duyurusu
Sayıştay'dan görevden yükselme sözlü sınav duyurusu
|17 Şubat 2021 09:41
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Görevde Yükselme Sözlü Sınavı
Başkanlık Makamının 21.05.2020 tarih ve 48716652-774.05.01-E.19011751 sayılı olurları ile oluşturulan Görevde Yükselme Sınav Kurulunun 11 sayılı kararı uyarınca Görevde Yükselme Sözlü Sınavı; Yazı işleri Müdürü kadrosu için 23 Şubat 2021 tarihinde, Şef kadrosu için 24-25 Şubat 2021 tarihlerinde ve Memur kadrosu için 01 Mart 2021 tarihinde ekli listelerdeki programa göre İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:45 Balgat-Çankaya/ANKARA adresindeki Sayıştay Başkanlığı hizmet binası 4. kat Konferans Salonunda yapılacaktır.
Mensuplarımıza duyurulur.
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