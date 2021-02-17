1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sayıştay'dan görevde yükselme sözlü sınav duyurusu

Sayıştay'dan görevden yükselme sözlü sınav duyurusu
 17 Şubat 2021 09:41
+Aa- Yazdır
Sayıştay'dan görevde yükselme sözlü sınav duyurusu

Görevde Yükselme Sözlü Sınavı

Başkanlık Makamının 21.05.2020 tarih ve 48716652-774.05.01-E.19011751 sayılı olurları ile oluşturulan Görevde Yükselme Sınav Kurulunun 11 sayılı kararı uyarınca Görevde Yükselme Sözlü Sınavı; Yazı işleri Müdürü kadrosu için 23 Şubat 2021 tarihinde, Şef kadrosu için 24-25 Şubat 2021 tarihlerinde ve Memur kadrosu için 01 Mart 2021 tarihinde ekli listelerdeki programa göre İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:45 Balgat-Çankaya/ANKARA adresindeki Sayıştay Başkanlığı hizmet binası 4. kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

Mensuplarımıza duyurulur.

1.Yazı İşleri Müdürü

2.Şef

2.Memur
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Büşra'nın ölümüne neden olan olayı aydınlatan polislere ödül
17 Şubat 2021 10:50		 TSE ikinci el cep telefonu yenilemesine standart getirdi
17 Şubat 2021 09:57
Ulaştırma Bakanı, Türksat 5A'nın teslimi hakkında tarih verdi
17 Şubat 2021 09:41		 Özel veriler için geri sayım başladı
17 Şubat 2021 09:37
TMSF Başkanı: Emanet edilen şirketlere gözümüz gibi bakıyoruz
17 Şubat 2021 09:11		 Dört ilimizde yüz yüze eğitime bir gün ara verildi
17 Şubat 2021 08:37
SBB sahte atama evrakları konusunda uyardı
17 Şubat 2021 00:04		 SHGM, kayıtsız ticari faaliyette bulunan 'iş jetleri'ni takibe aldı
16 Şubat 2021 21:39
Bilim Kurulu tavsiye etti: Üniversitelerde hibrit eğitim dönemi başlıyor
16 Şubat 2021 16:17		 Bu ilde hamile ve engelli personel kar yağışı nedeniyle idari izinli
16 Şubat 2021 14:43
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:21 - Aile Bakanlığı, evsiz ve kimsesizler için 55 milyon lira aktardı11:19 - Ekonomistler politika faizinde değişim beklemiyor11:18 - Altının gram fiyatı 405 liradan işlem görüyor11:17 - Kovid-19 ani görme kayıplarına neden olabiliyor11:16 - PKK'lı teröristler, sivil yerleşimlerdeki mezarlıkları havan toplarıyla hedef alıyor11:07 - Hastanede tanışıp arkadaş olduğu kadına 1 milyon 400 bin lira kaptırdı
11:05 - Kar yağışında dolayı yolda kalan araçlara polis yardım etti11:01 - İstenmeyen SMS'lerde 32,2 milyon ret işlemi yapıldı10:59 - Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 2020'de 16,5 milyar dolar azaldı10:55 - Evden çalışma için yeni iş hukukuna ihtiyaç var10:52 - Üreticilerden 'gezen tavuk yumurtası' uyarısı10:52 - Pandemi nedeniyle işleri azalınca servis araçları satışa çıktı
10:50 - Büşra'nın ölümüne neden olan olayı aydınlatan polislere ödül10:47 - Zonguldak ve Düzce'de yoğun kar nedeniyle 260 köy yolu kapandı10:45 - 'Akkuyu'da görev yapacak nükleer enerji mühendisi sayısı 200'ü aşacak'10:44 - Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 169 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor10:43 - FETÖ şüphelilerini Yunanistan'a kaçıran iki zanlı yakalandı
10:40 - 'Kılıçdaroğlu'nun ithamı terörle mücadelemizi hedef alan bir provokasyondur'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kabine toplanıyor... İşte beklenen kararlar
Şehit babası spekülasyonlara cevap verdi: Hepsi tek kurşunla vurulmuş!
Mobilya, cep telefonu, hazır giyimde indirimin eli kulağında
Esra Erol: Gençler evlilikten uzak dursun!
Kayıp doktor ölü olarak bulundu
'Üniversitelerde intihal oranında büyük bir patlama yaşanıyor'
SBB sahte atama evrakları konusunda uyardı
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 3 ölü, 30 yaralı
Ağır iyot tozu, 3 polis memurunu hastanelik etti
Koronadan ölen annesinin hesabını boşaltan memurun 15 yıla kadar hapsi isteniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
içimdeki yangın 2
rüzgar söylüyor şimdi o yerlerde 1
nafaka 4
sonuca isyan sebebi engellemeye itiraz 1
gitarla fotoğraf çektirmek 1
luvi dilinden dilimize geçen kelimeler 1
Fotoğraf 2
baba parası 3
ay sonunda birinci olan yazarın puanı 4
şehrazad 1
SON İLANLAR
TED Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Çaycuma SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Tokat Yeşilyurt SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Sivas Zara SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Gemerek SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Samsun Ayvacık SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Osmaniye Ata Ekmekçilik 1 İşçi Alacak
Kocaeli Başiskele SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir Kiraz SYDV 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam