Mersin'de terör örgütü DEAŞ'ın sözde mali işler sorumlusu yakalandı
Mersin'de, terör örgütü DEAŞ'ın sözde mali işler sorumlusu olduğu belirlenen zanlı gözaltına alındı.
|17 Şubat 2021 09:46
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Mersin'de, terör örgütü DEAŞ'ın sözde mali işler sorumlusu olduğu belirlenen zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin Rakka bölgesinde DEAŞ içerisinde sözde mali işlerden sorumlu silahlı örgüt üyesi olarak faaliyet yürüten ve illegal yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ekipler, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelinin ikametinde cep telefonu ve dijital materyaller ele geçirildi.
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