Tunceli-Erzincan kara yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Tunceli-Erzincan kara yolunun yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldığı bildirildi
|17 Şubat 2021 09:48
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Tunceli-Erzincan kara yolunun yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksattığı belirtildi.
Açıklamada, Erzincan il sınırında yer alan Mutu Köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan kara yolunun, ikinci bir duyuruya kadar tüm araçların geçişine kapatıldığı kaydedildi.
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