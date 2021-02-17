Erzurum ile Erzincan'da kar nedeniyle bin 237 yerleşim biriminin yolu kapandı
Erzurum ve Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 1237 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
|17 Şubat 2021 09:58
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Erzurum ve Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 1237 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Erzurum genelinde gece başlayan ve sabah da etkili olan kar yağışı dolayısıyla 878 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.
Erzincan'da ise kar ve tipi nedeniyle 359 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, il merkezine bağlı 45, ilçelerden Çayırlı'da 25, İliç'te 56, Kemah'ta 40, Kemaliye'de 25, Otlukbeli'de 8, Refahiye'de 90, Tercan'da 55 ve Üzümlü'de 15 köy yolunu açmak için çalışma başlattı.
Kentte 12 greyder, 2 dozer, 12 kepçe, 5 bıçaklı kamyon desteğiyle 8 ekip, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
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